“Sé que se va a agrandar, pero lo tengo que decir, el mejor arquero de la Liga lo tiene Libertad”

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Después de ponerse 3-0 arriba, Libertad regaló pelota, espacios y hasta el control remoto del partido, y cuando estaba siendo sometido contra su propio arco apareció la confiable figura de Facundo Carnicero para detener el aluvión de Huracán con tres o cuatro atajadas cumbres, esas que tienen el cien por ciento de méritos propios.

Le convirtieron uno, pero evitó varios con solo gritar y alentar a sus compañeros, que ya habían agotado hasta el aire de la “reserva”. Fue triunfo 3-1, pero sufrido. Muy sufrido…

“Uhhh… Lo estás agrandando demasiado, que no se haga el héroe porque la mayoría de las pelotas le fueron al cuerpo; hasta yo las atajaba”, reconoció Matías Mayer, quien hizo su debut en el milrayitas y fue el autor del tercer tanto a los 16 minutos del complemento.

--Vos declará lo que quieras, pero esperá el vuelto ehhh…

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--Je, je… Facu es un arquerazo, muy completo. Si me preguntás ahora, mañana o a fin de año, te voy a responder lo mismo: es el mejor arquero de la Liga.

De antemano, Huracán era el elegido por el clamor popular como candidato a arrasar con el campeonato de la A liguista, pero en el mismo renglón de la lista hay que anotar a Libertad.

“Nuestra misión es sumar todos los puntos de local, ir partido a partido y no regalar nada. Esto recién arranca y debemos seguir metidos como el primer día de pretemporada. El domingo salió un partido redondo, jugamos un primer tiempo de lujo.

--Apenas iniciada la etapa complementaria, Facundo Aguirre se te vino al humo y, en el primer contacto, caíste al piso como si te hubiesen pegado tres tiros. ¿Fue penal?

--Sí, clarísimo. Me pisó los talones y me cortó los cordones de un botín.

--¿Por qué, tras quedar 3-0 arriba, se metieron tan atrás?

--Empezamos a sentir el desgaste y fuimos fundiendo máquina mientras Huracán nos jugaba largo para los delanteros. Somos un equipo joven, que corre y que apuesta a la intensidad y a la dinámica, pero ellos son muy vivos para manejar los tiempos y el balón.

--Pero ganaron ustedes.

--Sí, pero el resultado fue un poco abultado. Ganamos porque supimos aprovechar los espacios que ellos dejaron en el fondo; creo que ahí estuvo la clave para destrabar un trámite que, en todo momento, pensábamos que iba a ser cerrado.