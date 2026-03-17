“Sé que se va a agrandar, pero lo tengo que decir, el mejor arquero de la Liga lo tiene Libertad”
El “Ruso” Mayer es punta, goleador y una de las figuritas de la Liga, pero sorprendió con su declaración tras su debut, con gol, en el milrayita de Villa Rosas.
Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.
Después de ponerse 3-0 arriba, Libertad regaló pelota, espacios y hasta el control remoto del partido, y cuando estaba siendo sometido contra su propio arco apareció la confiable figura de Facundo Carnicero para detener el aluvión de Huracán con tres o cuatro atajadas cumbres, esas que tienen el cien por ciento de méritos propios.
Le convirtieron uno, pero evitó varios con solo gritar y alentar a sus compañeros, que ya habían agotado hasta el aire de la “reserva”. Fue triunfo 3-1, pero sufrido. Muy sufrido…
“Uhhh… Lo estás agrandando demasiado, que no se haga el héroe porque la mayoría de las pelotas le fueron al cuerpo; hasta yo las atajaba”, reconoció Matías Mayer, quien hizo su debut en el milrayitas y fue el autor del tercer tanto a los 16 minutos del complemento.
--Vos declará lo que quieras, pero esperá el vuelto ehhh…
--Je, je… Facu es un arquerazo, muy completo. Si me preguntás ahora, mañana o a fin de año, te voy a responder lo mismo: es el mejor arquero de la Liga.
De antemano, Huracán era el elegido por el clamor popular como candidato a arrasar con el campeonato de la A liguista, pero en el mismo renglón de la lista hay que anotar a Libertad.
“Nuestra misión es sumar todos los puntos de local, ir partido a partido y no regalar nada. Esto recién arranca y debemos seguir metidos como el primer día de pretemporada. El domingo salió un partido redondo, jugamos un primer tiempo de lujo.
--Apenas iniciada la etapa complementaria, Facundo Aguirre se te vino al humo y, en el primer contacto, caíste al piso como si te hubiesen pegado tres tiros. ¿Fue penal?
--Sí, clarísimo. Me pisó los talones y me cortó los cordones de un botín.
--¿Por qué, tras quedar 3-0 arriba, se metieron tan atrás?
--Empezamos a sentir el desgaste y fuimos fundiendo máquina mientras Huracán nos jugaba largo para los delanteros. Somos un equipo joven, que corre y que apuesta a la intensidad y a la dinámica, pero ellos son muy vivos para manejar los tiempos y el balón.
--Pero ganaron ustedes.
--Sí, pero el resultado fue un poco abultado. Ganamos porque supimos aprovechar los espacios que ellos dejaron en el fondo; creo que ahí estuvo la clave para destrabar un trámite que, en todo momento, pensábamos que iba a ser cerrado.