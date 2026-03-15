Libertad fue más “Carnicero” que Huracán, le metió 3 y le avisó que también es candidato

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Si la compulsa popular en el ego de candidaturas favorecía a Huracán, ahora muchos pueden estar pensando en cambiar de opinión, sobre todo porque en el juego y en la estrategia Libertad fue más que el “dream team” que armó el Globito.

Aunque muchos hubiesen preferido que este duelo de favoritos a quedarse con la corona oficial de la A luguista se de más adelante, el fixture tuvo la última palabra y en el debut de ambos en la temporada el de Villa Rosas le avisó: “Ahhh… vos sos candidato, yo también”.

Fue triunfo 3-1 del milrayita, que estuvo los últimos 35 minutos (25 de tiempo regular y 10 de descuento, exagerados por el árbitro Franco Páez, que no se equivocó en acciones puntuales pero que, a mi criterio, corrió mal la cancha) amuchado en su campo rogando que la grandeza y la excelente tarde que estaba teniendo el arquero Facundo Carnicero se extienda hasta el pitazo final.

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Para el análisis, si o sí debo separar el cotejo en dos partes. Hasta los 20 del complemento el trámite lo forzó el local, y después de ahí, tras el 1-3 del correntino Zabala, el césped se tiñó de un fuerte color huracánense.

“Somos candidatos, pero lo tenemos que demostrar dentro del campo de juego”, apuntó en la previa el DT cangrejero Mauro Brunelli, quien aventuró un encuentro parejo y entretenido entre el actual campeón y el equipo que más puntos sumó en la tabla acumulada 2025.

Nada de eso sucedió. El 4-3-3 del dueño de casa sacó de eje al visitante, que estuvo un largo rato en modo pretemporada y sin equilibrio entre las líneas.

Encima, a los 4 minutos, Tridico se elevó a lo Omam Biyik, el camerunés que le convirtió el gol a Argentina en el Mundial 90, y 1-0 sin la más mínima polémica.

En realidad, el mediocampo del once de Daniel Correa fue con un volante central de posición (Giamberardino) y dos internos (Trídico y Mazzela), aunque fue el 5, el del apellido largo, el que más presencia impuso y el que más pases filtrados coló en la defensa contraria.

En ese lapso, el que le apunté, Libertad jugó y Huracán sufrió. Porque cuando los albiazules recuperaron el balón, lo hicieron circular para los tres de arriba, y ahí estuvo la gran diferencia en el partido. No lo hizo por rapidez o para sorprender, no, fue su herramienta esencial para romper y destornillar el plan del adversario.

El del bule volcó la pelota al área como pudo y Sabatini, de wing izquierdo, fue “Drácula” para Julián Pérez.

Apenas se inició la segunda fracción, Aguirre le pegó de atrás a Mayer (estaba de espaldas al arco y arrinconado en un costado del cuadrante mayor) y el penal bien sancionado por el referí lo cambió por gol el “Topo” de la gente.

A los 16 el ganador estiró la cifra y el momento de Huracán se puso a tono con el cielo: oscuro, nublado y cerrado.

Sin embargo, un toque de suerte de Zabala en una bola cruzada se metió lejos de Carnicero y la reacción estuvo en paralelo con la convicción.

Sin claridad, lejos de ser el elenco fino y categórico que se alzó con el título el año pasado, pero un Globo empeñoso y con la experiencia de los más grandes desafiando a todos dentro del área, que fue una carnicería atendida por su propio dueño: Facundo Carnicero.

El 1 tapó varias y trató de reanimar a sus compañeros, la mayoría fundidos, caminando de un lado al otro, lejos de los despejes pero rendidos en oración a las manos del que volaba de un lado a otro debajo de un arco que era impenetrable a todo tipo de balas.

A los 40, Daniel Pékel estiró su brazo para no dejar correr a Eric Lischeske y se fue expulsado. ¿Era para tanto?

Ganó Libertad y desde vestuario local se escuchó un potente y resonante “Nosotros también somos candidatos”. Nadie dice lo contrario, al menos hoy el de la Villa dio una lección de futbol.

La síntesis

Libertad 3 (4-3-3)

CARNICERO (c) 9

Paredes 5

Palacios 6

Ojeda 7

A.Gigena 7

Trídico 7

Giamberardino 8

Mazzella 6

Mayer 7

Pane 6

Sabatini 7

DT: Daniel Correa

Huracán 1 (4-1-3-2)

Salvarezza 4

J. Pérez 3

Reynoso 5

Aguirre 4

Navarro (c) 5

W. Linares 5

Mayo 4

Zabala 7

Seisdedos 5

D.B. Scalco 5

Agudiak 6

DT: Mauro Brunelli

PT. Gol de Trídico (L), a los 4m.

ST. Goles de Sabatini (L), de penal, a los 6m.; Mayer (L), a los 16m. y Zabala (H), a los 20m. A los 40m. fue expulsado Pékel (L).

Cambios. 67m. P. López (5) por A. Gigena y N. Sánchez (6) por Mayer, 77m. Pékel por Sabatini y 85m. R. Dindart por Pane, en Libertad; 59m. Cerato (6) por J. Pérez, 66m. Pacheco (5) por Seisdedos y 77m. E. Lischeske por Reynoso y Munives por Navarro, en Huracán.

Amonestados. A. Gigena (27m.), Sabatini (39m.), Giamberardino (56m.) y N. Sánchez (95m.), en Libertad; J. Pérez (27m.), Scalco (36m.), Navarro (58m.) y Zabala (95m.), en Huracán.

Arbitro. Franco Páez (6,5).

Cancha. Libertad (7,5).