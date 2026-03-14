La guía de la Liga del Sur: planteles, estadísticas y las voces de los protagonistas, antes del inicio de hoy

Protagonistas de los 16 equipos se reunieron para vivir la previa del torneo. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Con dos partidos se pondrá en marcha esta tarde el Torneo Apertura de la Liga del Sur, que iniciará con actividad en la Primera División "B" y continuará mañana con los cuatros encuentros de la "A" y los dos restantes del ascenso.

Ambas divisionales mantendrán la forma de disputa del último año y a modo de homenaje llevarán el nombre de Jorge Luis Dambolena, quien falleciera en marzo del año pasado, mientras presidía la entidad madre de nuestro fútbol.

Huracán defenderá el título de 2025 y todos buscarán quitárselo.

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Esta tarde, el telón se levantará con los duelos entre Tiro Federal y Comercial (dirigirá Franco Yatzky), en el Onofre Pirrone y sin público visitante, y el cruce entre Dublin y Rosario Puerto Belgrano, que se jugará en el Luis Molina de General Cerri y será dirigido por Lucas González.

Mañana, en tanto, se disputará íntegramente la fecha 1 de la "A", con lo siguientes partidos:

- Libertad vs Huracán -sin público visitante- (arbitrado por Franco Páez)

- Sporting vs La Armonía (Juan Perotti)

- Bella Vista vs San Francisco (Sebastián Navarro)

- Villa Mitre vs Liniers (Juan I. Miranda)

En la "B" todos se ilusionan con dar el golpe y pegar el salto.

Mientras que el ascenso también completará su jornada inicial el domingo con dos cruces más:

- Pacífico de Bahía Blanca vs Olimpo (Pablo Zaragoza)

- Sansinena vs Pacífico de Cabildo (Javier Tamaro)

Todos los partidos del fin de semana comenzarán a las 16.

Pero antes de que la pelota empieza a rodar, te invitamos a hacer un repaso por los 16 planteles del certamen, con los protagonistas y las estadísticas de Eduardo "Cocho" López (NdR: correspondientes únicamente a partidos de la Liga del Sur) y las voces de los representantes de cada equipo que formaron parte de la producción de La Nueva.

*Primera División "A"

La "A" promete un apasionante y parejo torneo, ¿quién será el campeón?

-Libertad: "Nos preparamos para estar arriba"

El goleador Mauro Sabatini contó cómo llega Libertad al debut y qué objetivos tienen para este año.

"Estamos entusiasmados con el arranque que vamos a tener. Sabemos que es un clásico y nos preparamos para eso", dijo el Topo, ya pensando en el duelo ante Huracán.

Justamente junto al Globo, el equipo de Villa Rosas son los que a priori parte como principales candidatos.

Mauro Sabatini, Libertad.

"El objetivo, como siempre, es tratar de entrar entre los cuatro primeros. Nos preparamos para eso, llegaron chicos que nos vinieron muy bien. Estamos acoplándonos para arrancar de la mejor manera", agrego Mauro.

También contó su objetivo personal: "Mi meta es tratar de aportar lo mío en el arco rival, que es lo que más me gusta. Pero bueno, hay una rica competencia, sana, un buen plantel y vamos a tirar para adelante desde nos toque", avisó el Topo quien lleva 162 festejos en la Liga.

El plantel:

-Bella Vista: "El objetivo es el de siempre: salir campeones"

"La verdad que estamos bien, el equipo todavía se está encontrando, con jugadores nuevos. Jugadores que nos van a servir y muy confiados para lo que viene", reconoció el joven pero experimentado Lucas Vógel.

Lucas Vógel, Bella Vista.

Para el Gallego, además, será el estreno de Martín Carrillo como entrenador.

"Martín vino con una idea nueva a la que tenía el club. La verdad que sirve para el crecimiento de todos, tenemos una base joven, con jugadores muy buenos y la idea de él nos va a servir", contó Lucas.

"El objetivo es el de siempre, salir campeones y dejar a Bella Vista en lo más alto", avisó.

El plantel:

-Huracán: "Estamos obligados, tenemos que pelearlo todo este año"

El último campeón no sólo mantuvo la jerarquía de su plantel, sino que le agregó, por lo que Huracán parte como uno de los grandes candidatos para esta temporada.

"Estamos muy bien, nos preparamos de gran manera. Hubo mucho recambio este año, estamos bien", avisó Antonio Andragnez.

Antonio Andragnez, Huracán de Ingeniero White.

Tuto, uno de los pibes de la casa, no le esquivó a la responsabilidad.

"La verdad que se armó lindo plantel, quedó la base del año pasado, con todos los referentes y se sumaron varios chicos. Estamos laburando bien, conociéndonos y listos para arrancar", reconoció.

"Estamos obligados, sí. Tenemos que pelearlo todo este año, ya sea la Liga o el Regional cuando llegue. Sabemos que estamos obligados al bicampeonato", remarcó Tuto.

El plantel:

-La Armonía: "El primer objetivo es mantener la categoría y eso nos va a llevar a los playoffs"

Tras el ascenso del 2025, La Armonía disfrutará de estar otra vez en la elite del fútbol liguista.

"Estamos con muchas ganas de arrancar. Lo veo bien al grupo, mantuvimos la base y llegaron refuerzos de mucha jerarquía que suman mucho para el grupo", reconoció Marcio Antón.

Marcio Antón, La Armonía.

A la base que logró dar el salto, el Depo le sumó jugadores de experiencia y jerarquía para ir en busca de nuevas metas.

"El primer objetivo es mantener la categoría y eso nos va a llevar a clasificar a los playoffs, una cosa lleva a la otra. Manteniendo la categoría, vamos a estar ahí, así que iremos paso a paso en busca de eso", reconoció Marcio.

El plantel:

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-Liniers: "Va a ser un año distinto, con muchos chicos con el ADN del club"

En pleno proceso de recambio y con nueva dupla técnica, Liniers afrontará el 2026 renovado.

"Estamos bien, entusiasmados, es un nuevo año y tenemos otros objetivos. Nos estamos preparando de la mejor forma", admitió Manuel Cutrín.

Manuel Cutrín, Liniers.

Jonathan Ribes y Jonathan Romero, de buen paso por Bella Vista, estarán al frente del plantel.

"Vamos a competir, como siempre, y tratar de estar lo más arriba posible. Va a ser un año distinto a lo que estamos acostumbrados. Es un plantel renovado y con muchos chicos del club con ADN de Liniers. El objetivo va a ser el de todos los años: tratar de llegar a lo más alto", avisó el defensor del Chivo.

El plantel:

-San Francisco: "Esperamos estar en la pelea"

Tras mantener la categoría en 2025, San Francisco encarará un nuevo año en la "A" en busca de ir por más.

"La verdad que estamos muy bien, hicimos una pretemporada muy buena. Por ahí físicamente nos sentimos mucho mejor que el año pasado, así que esperamos estar ahí en la pelea", analizó Pedro Ferranti.

Pedro Ferranti, San Francisco.

En principio, el Santo se propone ir paso a paso.

"El primer objetivo, a corto plazo, es entrar entre los cuatro. Sabemos que tenemos un plantel con muchos chicos, pero esperamos pelear arriba", agregó el defensor.

El plantel:

-Sporting: "Buscaremos pelear arriba"

Fiel a su historia, Sporting afrontará otro año en la máxima división, con diferentes objetivos y algunas caras nuevas.

"Estamos bien, con un grupo con muchos chicos, todo es nuevo para mí", reconoció el arquero Facundo Tavoliere, quien regresó a la Liga del Sur y a un nuevo equipo.

"Estoy contento, esperando ver cómo va a ser este torneo, para mí significa volver a la Liga, donde uno salió. Estoy con ansias, esperando el debut. Estoy contento por volver a la Liga, a esta competitividad, es un torneo muy competitivo, algo muy lindo", agregó Balú.

Facundo Tavoliere, Sporting.

Además, el "1" remarcó los objetivos personales y grupales.

"El objetivo es tratar de volver al ruedo, sentirse bien uno y seguir preparándose. Quiero tratar de ayudar, aportar mi granito de arena para que Sporting trate de borrar lo del año pasado o los últimos torneos, eso de ver si se juega o no la promoción. Buscaremos que este torneo sea distinto y ver si podemos clasificar arriba", avisó.

El plantel:

-Villa Mitre: "El objetivo de todo el grupo es el mismo"

Con muchos pibes del club y algunos que alternan con el plantel superior del Federal A, Villa Mitre renovó ilusiones para esta temporada.

"Estamos con muchas ganas, preparándonos de la mejor manera. Estamos trabajando desde el primer día de febrero y el objetivo de todo el grupo es el mismo. Uno siempre busca tener un buen año, tanto en lo personal como en lo grupal", reconoció el arquero Tomás Manganaro.

Tomás Manganaro, Villa Mitre.

Con el doble objetivo, la Villa buscará hacer un gran torneo local que repercuta más arriba.

"Creo que en Villa Mitre tenemos esa mini ventaja de tener el Federal A, que muchas veces nos juega en contra, pero siempre nos preparamos para estar lo más arriba posible, como jugador y como equipo", analizó Tomi.

El plantel:

*Primera División "B"

La "B" promete una gran lucha por el ascenso.

-Dublin: "Nuestro objetivo es entrar entre los cuatro"

Mientras cuenta las horas para ser local en su cancha, Dublin dará otro paso en su crecimiento en los últimos años en la Primera "B".

"Llegamos bien, con buen ritmo. Jugamos un par de amistosos interesantes; tenemos una idea marcada de lo que queremos hacer con el Búfalo (Bruno Paolella), así que estamos bien, ansiosos", reconoció Mauro Risueño.

"Al grupo se lo ve bien, por ahí la particularidad que tenemos en el club es que solemos armar un grupo nuevo todos los años, pero ahora permanecieron bastantes. No recambiamos tanto, pero siempre sumamos a varios", agregó.

Mauro Risueño, Dublin.

Además, dejó en claro la meta del equipo.

"Nuestro objetivo es entrar entre los cuatro, que creo que es el objetivo que se ponen todos los que juegan el Promocional. Después, en los playoffs es otro torneo", entendió.

El plantel:

-Comercial: "El objetivo siempre es pelear arriba"

Luego de quedar a las puertas del ascenso, Comercial buscará la revancha.

"Estamos bien, preparados. Hicimos una buena pretemporada, con un equipo nuevo, nos estamos conociendo. Tenemos muchas ganas y la ilusión de estar ahí y demostrar", contó Mateo Silenzi.

"Se armó un plantel joven, pero con chicos que vienen a buscar su oportunidad, que se quieren mostrar. Creo que vamos a estar a la altura y vamos a poder pelear", agregó el volante del equipo whitense.

Mateo Silenzi, Comercial.

Luego, dejó en claro lo qué buscará el equipo.

"Siempre el objetivo de Comercial es pelear arriba y ser competitivos. Primero buscaremos entrar entre los cuatro y una vez que estemos ahí ya es un mano a mano; sabemos que ahí vamos a ser un equipo muy duro", avisó Mateo.

El plantel:

-Olimpo: "No hay que cargar con un peso por jugar el Promocional"

Un año casi atípico afrontará Olimpo luego del descenso sufrido en la última temporada, por lo que deberá afrontar la Primera División "B".

"Estamos bien para el arranque, la pretemporada la hicimos de menos a más. Pudimos terminar con resultados buenos para encarar el torneo de la mejor manera, estamos ilusionados", comentó el goleador Nahuel Colmenares.

Obviamente, el atacante aurinegro reconoció lo que significa jugar el ascenso.

"No hay que cargar con un peso por jugar el Promocional, es un golpe de realidad. Vamos a afrontarlo de la mejor manera y apuntando al máximo", avisó.

Nahuel Colmenares, Olimpo.

En cuanto a objetivos, los de Nahuel y todo el equipo pasan por lo grupal y también por lo individual. Ya que varios de ellos, de una u otra manera, también buscan mostrarse para ganarse su lugar en el plantel del Federal A.

"Obviamente que no es cargar con el ascenso, pero sí estar constantemente diciéndolo, manifestarlo para que se vea en la cancha", reconoció.

"Sabemos que es una vidriera para ganarse minutos en el Federal, vamos a intentar dar lo mejor, eso es partido a partido", cerró el "9".

El plantel:

-Pacífico (Bahía Blanca): "Arrancamos con mucha esperanza"

Con la ilusión de mejorar lo hecho los últimos años, Pacífico comienza el 2026 de la siguiente manera: "Con mucha esperanza y ganas de arrancar".

El resumen lo hizo Javier Menéndez, a sus 37 años, todo un referente del Verde.

Javier Menéndez, Pacífico de Bahía Blanca.

Pacífico, además, contará con Patricio Mangano como nuevo entrenador.

"Gracias a Dios mantuvimos la base, que son casi todos chicos del club y los que se sumaron lo hicieron muy bien", agregó Javito.

"El objetivo es a corto y largo plazo; venimos con un arrastre de años malos desde lo deportivo. Así que lo primero es tratar de ganar el primer partido y, a largo plazo, un objetivo difícil sería clasificar entre los cuatro", cerró Menéndez.

-El plantel:

-Pacífico (Cabildo): "Estamos dando que hablar y queremos mantenerlo o mejorarlo"

Desde Cabildo, Pacífico buscará ser otra vez protagonista en el ascenso.

"Estamos muy bien. La verdad que sufrimos varias bajas, pero con la incorporación de bastantes pibes creo que vamos a estar bien y seremos un equipo dinámico", avisó Juan Pablo Molina.

El Tifón encarará otro año con la continuidad de Gabriel Dietrich como DT, la salida de Alejandro Delorte y la llegada de algunos refuerzos para sumar a la base.

Juan Pablo Molina, Pacífico de Cabildo.

"Al grupo lo veo muy bien, con ganas y entusiasmo, con muchos pibes con ganas de aprender y nosotros, los más grandes, acompañándolos y acoplándonos a ellos, quienes nos van a dar el ritmo", entendió Juan.

Además, marcó los objetivos del club para lo que viene en la temporada.

"La meta que tenemos es mantener lo de los últimos años, que Pacífico de Cabildo está dando que hablar metiéndose entre los cuatro primeros. Creo que ya nos respetan en la Liga, queremos hacer el mismo papel o mejor", remarcó.

El plantel:

-Rosario: "No le tememos a decir que el club tiene que ascender"

Rosario Puerto Belgrano arranca la temporada como uno de los candidatos al ascenso.

Entre otras cosas, en eso mucho tiene que ver el regreso de Nicolás Ovando, quien palpitó la previa.

"Estamos bien, hicimos un buen trabajo como grupo. Creo que Marcelo mechó bien juventud con experiencia. Tenemos mucha ilusión de demostrar lo que hicimos estas semanas", dijo Nico, quien viene de jugar en Costa Brava y All Boys de Santa Rosa.

"Estoy feliz de regresar, no estaba en los planes pero se dio. El club hizo un esfuerzo grande para que yo pueda estar. Ahora con ilusión de poder llevar a Rosario donde merece, tanto como hincha como jugador. Entiendo lo que vine a hacer, así que estoy muy entusiasmado y con mucha ilusión", avisó.

Nicolás Ovando, Rosario Puerto Belgrano.

El puntaltense, además, no esquivó la responsabilidad a la hora de hablar de las metas.

"El objetivo es claro, sabemos que esto es paso a paso pero nosotros no tememos a decir que Rosario tiene que ascender. Sabemos lo que significa Rosario, lo grande que es, cambió la dirigencia y están con muchas ganas. Está la ilusión de llevar a Rosario un escalón más arriba, que claramente en instalaciones y como club ya tuvo, esperemos nosotros dar ese pasito futbolístico y que lo podamos llevar a Primera y desde ahí ir viendo qué pasa", se ilusionó Nicolás.

El plantel:

-Sansinena: "El objetivo es tratar de entrar a los playoffs"

Con el regreso de un DT de la casa, Sansinena buscará hacerse fuerte desde Cerri para generarle un dolor de cabeza a más de uno.

"Estamos bien, venimos laburando muy bien, con una muy buena pretemporada. Se armó muy lindo grupo, con los chicos que se sumaron, más la base que había el año pasado; espero que arranquemos bien", reconoció el goleador Manuel Stortini.

Manuel Stortini, Sansinena.

El albirrojo volverá a contar con Leandro Donayevich como entrenador.

"El objetivo, como todos los equipos, es poder entrar en los playoffs. Y desde lo personal, tratar de ser el goleador del equipo, que es para lo que trabajo", admitió Manu.

El plantel:

-Tiro Federal: "Tenemos muchas ganas y sed de revancha"

El gran Torneo Clausura en 2025 no le alcanzó a Tiro Federal para conseguir el objetivo del ascenso, algo por lo que irá en busca esta temporada, en la que también parte como uno de los candidatos.

"Estamos bien, metidos, creo que hicimos una buena pretemporada. Tenemos muchos chicos que se habían ido del club para volver. Mantuvimos gran parte de la base y estamos muy afianzados con el cuerpo técnico", reconoció el arquero Bruno Arias.

"Tenemos muchas ganas y sed de revancha por lo del año pasado, cuando quedamos muy cerquita del objetivo pese a que habíamos arrancado bastante mal el año", agregó el "1".

Bruno Arias, Tiro Federal.

Además, Bruno recordó lo hecho hace apenas unos meses, que les permite ilusionarse con lo que viene.

"En el Clausura demostramos que estábamos a la altura y que teníamos con qué. Sabemos que por detalles o que el plantel llegó muy cansado o golpeado a los últimos partidos se nos terminó escapando un ascenso que hubiera sido redondo", se lamentó.

"Haber mantenido el cuerpo técnico, sumado en los puestos que necesitábamos y el regreso de varios chicos del club que estaban afuera creo que nos potenció. Además, de parte de los dirigentes hubo un gran apoyo e inversión en lo que es infraestructura. Tuvimos un fin de semana en Monte Hermoso para trabajar fuerte. Todo eso nos fue potenciando. Obvio que después los resultados mandan, pero creo que a comparación del año pasado estamos más seguros y confiados de lo que tenemos que hacer", cerró el golero.

El plantel: