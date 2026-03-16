Trídico abrió el camino para el buen debut de Libertad: "Era una buena prueba para ver cómo estábamos"

Luciano Trídico fue el encargado de abrir el camino, en el muy buen triunfo de Libertad ante Huracán, por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga del Sur.

"El equipo rindió de la mejor manera, todos hicieron lo posible para que podamos sacar el partido adelante", reconoció el volante en El Diario Deportivo.

Lucho anotó a los 4 minutos y marcó uno de los primeros tantos de la temporada, encaminando el 3 a 1 en Villa Rosas.

"Fue importante, porque sabíamos que Huracán, por ser el último campeón y todos los refuerzos que sumó, iba a querer ser protagonista y nosotros también. Sabíamos que iba a ser un partido parejo, con muchas situaciones. Pode haber abrir el marcador tan rápido fue un alivio y una tranquilidad, creo que lo hicimos de buena manera y durante el partido pudimos ajustar las líneas y en el segundo tiempo pudimos ampliar el marcador", reconoció.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"La verdad que en líneas generales hicimos un buen partido -agregó-, todos sumaron. El equipo tenía muchas ganas de arrancar el torneo, cuando supimos que jugábamos contra Huracán fue doble la motivación porque sabíamos que era un partido importante para el club. Hicimos un buen desgaste colectivamente, creo que nos faltó un poquito más de juego pero un partido para jugarlo de esa manera. Concentrado, metidos e intentando hacer los goles cuando teníamos situaciones".

Por tratarse del debut y por la magnitud del rival, Trídico remarcó la importancia de la victoria.

"Sabíamos que queríamos ser un equipo competitivo, que pelea arriba y este era un partido importante, una buena prueba para ver cómo estábamos y para dónde queremos ir", avisó.

Mirá la nota completa: