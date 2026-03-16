La fecha 1 del Apertura termina el miércoles: se reprogramaron los partidos suspendidos por la lluvia

Se oficializó esta mañana la reprogramación de los dos partidos del Torneo Apertura de la Liga del Sur de la Primera "B", que habían sido suspendido el pasado sábado por la lluvia.

Los mismos se disputarán el miércoles desde las 16.30 y le pondrán fin a la jornada inaugural del certamen Jorge Luis Dambolena.

En el Onofre Pirrone, se mediraán Tiro Federal y Comercial, sin público visitante y con arbitraje de Franco Yatzky.

Mientras que en el Luis Molina de General Cerri, chocarán Dublin y Rosario Puerto Belgrano con Lucas González como juez.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La primera fecha del ascenso comenzó ayer con los empates entre Sansinena y Pacífico de Cabildo (3 a 3) y Pacífico de Bahía Blanca y Olimpo (0 a 0).

Mientras que en la A se registraron los siguientes resultados:

Libertad 3-1 Huracán

Bella Vista 3-1 San Francisco

Sporting 1-2 La Armonía

Villa Mitre 2-0 Liniers