Arrancó el Torneo Apertura: ganaron Libertad, Bella Vista, Villa Mitre y La Armonía y hubo empates en la "B"

Pacífico y Olimpo empataron sin goles en el Promocional. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Se puso en marcha esta tarde el Torneo Apertura “Jorge Luis Dambolena” de la Liga del Sur, con cuatro partidos en la “A” y otros dos en la “B”.

En la división superior, Libertad consiguió un muy buen triunfo en su cancha, al vencer al campeón Huracán por 3 a 1.

Los goles del elenco de Villa Rosas los hicieron Luciano Trídico (a los 4 minutos), Mauro Sabatini –de penal- (a los 49m.) y Matías Mayer (61m.).

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Mientras que para el Globo descontó Iván Agudiak (66m.).

El árbitro en el Manuel Manzano fue Franco Páez, quien le mostró la roja a Daniel Pekel sobre el final del juego.

Además, en El Fortín, Villa Mitre derrotó a Liniers por 2 a 0.

Los tantos del tricolor los anotaron Juan Pablo Acosta (49m.) y Santiago Gómez (56m.).

El árbitro fue Juan Ignacio Miranda.

Mientras que en La Loma, Bella Vista superó a San Francisco por 3 a 1.

Los goles del albiverde los hicieron Lucas Martínez (30m.), Alexis Vega (65m.) y Gabino Belleggia (93m.).

Para el Santo descontó Juan Romero, a los 72.

El juez Sebastián Navarro expulsó a Pablo Mungo (Bella Vista) y Marcelo Castellano (San Francisco), a los 31 minutos.

Por último, en Punta Alta, La Armonía lo dio vuelta y venció a Sporting por 2 a 1.

Luego de comenzar en desventaja, el Depo se impuso con un doblete de Matías Malmoria, quien anotó a los 31 y 87 minutos.

Para el rojinegro había abierto la cuenta Jonathan Font, a los 4 minutos, y vio la roja Franco D´angelo a los 31.

Juan Perotti fue el juez principal en el Enrique Mendizabal.

En el ascenso

La primera división "B" comenzó con actividad parcial, ya que fueron suspendidos los dos juegos de ayer por la lluvia.

Esta tarde, en tanto, se registraron dos empates en el inicio de la competencia.

En Cerri, Sansinena y Pacífico de Cabildo animaron un 3 a 3 lleno de emociones.

El dueño de casa comenzó ganando 3 a 0 con los goles de Pablo González (a los 20 minutos),Valentin Moral (40m.) y Manuel Stortini (69m.).

El Tifón, en tanto, lo igualó con una ráfaga en el complemento, con festejos de Gianni Ferrari (80 y 97 minutos, el segundo de penal) y Emiliano López (82m.).

En el Tripero, además, vio la roja Franco Olate, a los 52.

El juez principal en Cerri fue Javier Tamaro.

Mientras que Pacífico y Olimpo empataron sin goles en el Adolfo Pirola.

El encuentro fue dirigido por Pablo Zaragoza, quien le mostró la roja a Santiago Skliar en el aurinegro.

Por otra parte, por la lluvia, ayer fueron suspendidos los partidos entre Tiro-Comercial y Dublin-Rosario.

Aún no se informó la reprogramación de los mismos.