El elegido: Martín Palermo, a detalles de ser el entrenador de San Lorenzo

Martín Palermo se encuentra a un paso de volver a dirigir en el fútbol argentino. El Titán es el elegido por la dirigencia de San Lorenzo para suceder a Damián Ayude, despedido este martes tras la derrota ante Defensa y Justicia, y está a detalles de asumir el puesto.

Luego de unas primeras horas movidas, en las que Pablo Barrientos - flamante Presidente de Fútbol Profesional - le comunicó a Ayude que no continuaría al frente del equipo pese a su intención de permanecer en el cargo, en Boedo comenzaron a barajarse los posibles candidatos.

Hernán Crespo, hoy sin intenciones de volver a trabajar en el país, fue el primer descartado. Kily González, Julio Vaccari y Ariel Holan, otros que sonaron.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Finalmente, la directiva encabezada por Sergio Costantino se comunicó con Palermo para ofrecerle el cargo y los primeros contactos dejaron buenas sensaciones de ambos lados.

Tal es así que las dos partes confían que, de no mediar nada extraño, en las próximas horas se avanzará en los detalles contractuales y podría asumir durante el receso por la doble fecha FIFA. Actualmente el plantel trabaja de forma interina con Alan Capobianco, técnico de la Reserva.

El ex delantero dirigió en Argentina a Godoy Cruz, Arsenal, Aldosivi y Platense. Su última experiencia fue en el exterior, donde también trabajó en Chile, México y Paraguay, al frente de Fortaleza: pese a realizar una buena campaña no logró el difícil objetivo de salvarlo del descenso en el Brasileirao.