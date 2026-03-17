Milei afirmó que la inflación mayorista “está bajando” y anticipó una caída en la minorista

Tras la difusión este martes del dato de inflación mayorista, que según el INDEC alcanzó el 1% en febrero, el presidente Javier Milei aseguró que la inflación “está bajando” y sostuvo que la dinámica de los precios permite proyectar una desaceleración más marcada en los próximos meses. La expectativa del Gobierno es que el índice tienda a cero hacia agosto.

El Presidente hizo un posteo a través de su cuenta de la red social X, donde difundió una serie de cálculos basados en la evolución reciente de los precios mayoristas. Según detalló, la inflación mayorista acumulada en los últimos 12 meses se ubica en torno del 26% anual, mientras que la medición bimestral anualizada baja al 17% y la de febrero, también anualizada, al 13%.

En ese marco, afirmó que “los precios mayoristas anticipan lo que viene a futuro en minoristas”, aunque advirtió que el índice de precios al consumidor todavía debe absorber el impacto del ajuste de tarifas y de los desequilibrios monetarios, que —según explicó— suelen demorar más en corregirse.



Qué dijo Milei sobre la inflación

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“ARITMÉTICA INFLACIONARIA. A continuación presentaré cálculos que no son proyecciones pero que sirven para ver como en dinámica la inflación está cayendo...”, comenzó el posteo el Presidente.

Al respecto, detalló que la “inflación mayorista de los últimos doce meses viaja al 26% anual” y que, “a su vez, la del bimestre anualizada viaja al 17% mientras que la del mes de febrero anualizada lo hace al 13%”.

“Podrán ponerlo como quieran pero la inflación está bajando y los Precios Mayoristas anticipan lo que viene a futuro en Minoristas”, afirmó. Sin embargo, aclaró que “minoristas aún debe purgar el ajuste de tarifas y desequilibrios monetarios que tardan más que el IPM”.

Según informó el INDEC la semana pasada, la inflación de febrero fue 2,9% y acumuló 5,9% en el primer bimestre del año. La variación mensual fue igual a la de enero. Así, el IPC nacional acumuló un aumento de 33,1% en los últimos 12 meses.

De esta manera, la inflación profundizó la curva ascendente de forma constante y no deja de subir desde mayo de 2025. Según las proyecciones que confirmó Milei este martes, esta tendencia comenzaría a revertirse, para tender a 0 a partir de agosto. (con información de TN)