El Banco Central alcanzó 50 ruedas compradoras pero las reservas no llegan a US$45.000 millones

El Banco Central extiende su racha compradora y este martes llegó a las 50 ruedas consecutivas con intervenciones en el mercado mayorista. Sin embargo, las reservas no lograron superar los US$45.000 millones.

La entidad monetaria adquirió otros US$73 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). De esta manera, lleva adquiridos US$3.421 millones: superó el 33% de la meta pactada a principios de año.

A pesar de haber entablado la compra número 50, las reservas internacionales no lograron superar los US$45.000 millones: terminaron el día en US$44.721 millones, luego de haber caído debido a pagos hacia distintos organismos internacionales.

El organismo presidido por Santiago Bausili se comprometió a adquirir US$10.000 millones durante el 2026, en lo que denominaron la “fase 4” del programa monetario. (NA)