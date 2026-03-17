Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este martes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.422,70 para la venta y de $1.371,00 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,04% en relación al cierre del lunes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.450,00 (+0,69%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.430,00 (+0,40%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.846,00 (+0,40%); el MEP cotiza a $1.420,36 (-0,21%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.470,26 (-0,23%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 593 puntos básicos (-1,20%).