9 de Julio-Bahiense y Estudiantes-Sportivo, en la continuidad de la LBB Femenino Oro

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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El choque entre 9 de Julio, el último campeón, con Bahiense del Norte, uno de los ganadores de la fecha inaugural, se destaca en la segunda programación de la Liga Bahiense de Básquetbol Femenino Oro, "Viviana Albizu".

El encuentro en el Néstor Damiani comenzará a las 21, con arbitraje de Sebastián Arcas y Alexia González.

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Las locales, que vienen de triunfar en su debut en el Provincial ante Estudiantes (Olavarría), contarán con Isabella Roldán -ausente el sábado-, ya que ayer llegó de viaje.

De todos modos, 9 de Julio sufrirá las bajas de Ileana Covalán, que salió en el primer cuarto del sábado, tras sufrir un esguince de tobillo y tampoco tendrán a Amparo Althabe, que el domingo, jugando en U21, se resintió un pie. En tanto, María Belén Tombesi aún no debutará.

Las tricolores, por su parte, derrotaron a Estudiantes en su primera presentación por la LBBF Oro, 94 a 44 y para hoy cuentan con plantel completo.

En el otro partido de la jornada, también a las 21, cruzarán Estudiantes y Sportivo Bahiense (ambos sin ausencias) en el Osvaldo Casanova, arbitraje de Juan Agustín Matías y Erik Larssen.

Las locales vienen de ceder ante Bahiense, 94-44 y las visitantes cayeron frente a Villa Mitre, 54 a 43.

Libre tendrá Villa Mitre.