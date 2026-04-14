Un exdelantero de Olimpo le dio un triunfo histórico al Audax Italiano en Brasil
El equipo chileno se impuso ante Vasco da Gama por 2 a 1.
Un gol del algarrobense Franco Troyansky le permitió a Audax Italiano conseguir un histórico triunfo esta noche ante Vasco da Gama, por la segunda fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana.
El "Pochito" marcó de penal el 2 a 1 final, a los 86 minutos del partido disputado en el Estádio São Januário de Río de Janeiro.
Previamente, el equipo brasileño había comenzado ganando con tanto de Brenner Marlos, a los 48, y los chilenos habían igualado por intermedio de Michael Fuentes, a los 62.
En el dueño de caso fueron expulsados Carlos Cuesta y Murilo, a los 35 y 83 minutos.
Con esta victoria, el equipo de Troyansky se recuperó del traspié en el debut ante Olimpia de Paraguay por 2 a 0.
Por la próxima fecha del certamen continental Audax visitará a Barracas, el miércoles 28 a las 21.