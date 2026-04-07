Bahiense del Norte, de local, y Villa Mitre, de visita, debutaron ganando en la LBB Oro Femenina

Juana Montivero sale de contra a toda velocidad, escoltada por Sofía Trellini y Victoria Escudero. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Bahiense del Norte venció esta noche como local a Estudiantes, 94 a 44 y Villa Mitre hizo lo propio, como visitante, ante Sportivo Bahiense, 54 a 43, por la primera fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Femenina Oro. Libre tuvo 9 de Julio.

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En el Manu Ginóbili, el salto inicial simbólico estuvo a cargo de Viviana Albizu, la entrenadora e histórica del básquetbol femenino en la ciudad y cuyo nombre lleva el torneo.

En la próxima fecha jugarán Estudiantes-Sportivo y 9 de Julio-Bahiense. Libre: Villa Mitre

Bahiense 94, Estudiantes 44

Bahiense del Norte dominó desde el primer cuarto al albo (24-9), para terminar imponiéndose cómodamente 94 a 44.

La puntaltense Juana Montivero, ingresando desde el banco, mostró sus condiciones, aportando, en 15m03, 27 puntos (3-7 en triples, 8-12 en dobles y 2-7 en libres), más 5 recuperos.

Victoria Escudero presiona a Guillermina Rial.

En tanto, Guillermina Rial completó 15 unidades (1-3 en triples y 6-7 en dobles), además de 7 rebotes. También, Agustina Kenny terminó con 11 puntos (5-8 en t1 y 3-4 en t2), más 3 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperos.

Agustina Kenny toma distancia de Escudero.

Otra de las experimentadas, Ana Liz Carcas, hizo 5 asistencias y bajó 8 rebotes, más 8 puntos.

En el albo, Isabella Basaul terminó con 12 puntos y 4 rebotes; Victoria Escudero completó 12 unidades y 5 recobres, mientras que Luciana Mansilla bajó 7 rebotes.

Bahiense (94): A.L. Carcas (8), M.V. Pérez (5), A. Kenny (11), A. Rodríguez (3), G. Rial (15), fi; J. Montivero (27), R. Vasconcelo, P. Vecchi (8), C. Cabrera (4), C. Pisani (2), J. Quinteros (4) y C. Zanotto (7). DT: Luciano Deminicis.

Estudiantes (44): S. Trellini (6), V. Escudero (12), L. Mansilla (5), I. Basaul (12), J. Rodríguez (2), fi; L. Hiebaum, K. Kovach (2), V. Hollman (3), A. Rucci (2), M. Iglesias, I. Luna y M. Lorenzetti. DT: Julián Manqueo.

Cuartos: Bahiense, 24-9; 49-52 y 69-37.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno y Micaela Sanhueza.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense)

Sportivo 43, Villa Mitre 54

Villa Mitre tuvo un comienzo demoledor, imponiéndose 16-4 en el primer cuarto ante Sportivo, aunque el local fue creciendo y llegaron a estar igualados, más allá que terminó imponiéndose la Villa, por 54 a 43.

A los manotazos, intentando robarle la pelota a Bernardita Marcocci.

Con Paulina Lazar liderando, el local recuperó la desventaja inicial (se puso 13-19) y terminó el primer tiempo arriba la visita 24-15.

Agustina Prada se encontró sola con el cesto.

En el inicio del complemento y en un juego de rachas, Sportivo estampó un parcial de 9-0 (24-24) y hasta ahí llegó, porque Villa Mitre respondió con un 16-0, cerrando el cuarto 40 a 24 y estirando el parcial a 18-0 (42-24), en el inicio del último.

Josefina Brossard de va para arriba.

Entre las más positivas, Juliana Brossard anotó 8 puntos (1-2 en t3, 2-3 en t2 y 1-2 en t1), recuperó 3 pelotas y tomó 3 rebotes; Marianella Leal bajó 10 recobres y Ailín Larrosa sumó 9 rebotes y 10 puntos (2-5 en t3).

Marianela Leal juega de espaldas.

En Sportivo, Paulina Lazar convirtió 22 puntos (4-13 en triples, 4-9 en dobles y 2-2 en libres), recuperó 3 pelotas y dio 2 asistencias.

En tanto, Ayelén De la Puente sumó 3-5 en triples.

Sportivo (43): P. Lazar (22), S. Fernetich, A. Prada, J. Salvarezza (2), P. Fernández, fi; l. Gherzi (2), A. Lella (3), S. Albarracín, A. De la Puente (9), B. Cunningham (5), E. Islas y R. Hammerschmidt. DT: Bruno Sagripandi.

Villa Mitre (54): B. Marcocci (6), Juliana Brossard (8), A. Larrosa (10), M. Leal (6), Josefina Brossard (4), fi; M. Morresi (2), M. Caputo (5), A. Carli (9), C. Hosni, M.B. Veiga, T. Giannecchini (4) y L. Rodríguez. DT: Giuliano Labrocca.

Cuartos: Sportivo, 4-16; 15-25 y 24-40.

Árbitros: Marjorie Stuardo y Juan Gabriel Jaramillo.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).