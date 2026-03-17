Escándalo en el fútbol: le sacaron el título de la Copa Africana a Senegal y se lo dieron a Marruecos

Senegal le había ganado 1-0 a Marruecos en la final de la Copa Áfricana de Nacionles (CAN), pero la confederación local anunció este martes que el título se le entregará a los marroquíes por una decisión de la Junta de Apelación del organismo.

El comunicado oficial de la Confederación Africana de Fútbol detalla que se declaró a Marruecos campeón del torneo que terminó en enero tras otorgarle la victoria por 3-0 en la final contra Senegal. Esta decisión se tomó al aplicar los Artículos 82 y 84 del reglamento, determinando que la selección de Senegal incurrió en conductas que supusieron la pérdida administrativa del partido.

A pesar del título, el organismo impuso diversas sanciones económicas a la federación de Marruecos por incidentes durante el encuentro, incluyendo el comportamiento de los alcanzapelotas, el uso de láseres y la interferencia en la zona del VAR.

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Asimismo, el jugador marroquí Ismaël Saibari fue sancionado con dos partidos de suspensión por mala conducta, aunque su multa económica inicial fue anulada. El fallo cierra así la controversia legal de la final, estableciendo a los anfitriones como los ganadores oficiales del torneo.

¿Qué pasó en la final entre Senegal y Marruecos en la Copa Africana de Naciones?

El final del partido había tenido un verdadero escándalo, ya que los futbolistas senegaleses abandonaron la cancha luego de que el árbitro sancionara un penal para el equipo local en el minuto 98. Instantes antes, les había anulado un gol.

Tras algunos minutos, Senegal volvió a la cancha y Brahim Díaz, futbolista del Real Madrid, erró el penal de Marruecos: quiso picar la pelota, pero lo hizo con demasiada suavidad y el arquero contuvo su remate con facilidad.

El tiempo reglamentario terminó con un empate 0-0 y el partido se definió en el alargue. En el arranque del tiempo extra, Pape Gueye marcó el 1-0 para Senegal.

El marcador ya no se movió desde entonces y el pitazo final decretó el título de Senegal, el que era su segundo trofeo de la historia en la Copa África, pero finalmente el campeón fue Marruecos por una decisión administrativa. (Fuente: TN).