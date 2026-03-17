Apagón en Bahía Blanca: gran parte de la ciudad está sin electricidad

Un corte de electricidad está afectando a gran parte de Bahía Blanca en la noche de este martes.

El apagón comenzó pasadas las 23 y dejó sin servicio a una buena parte del sur de la ciudad, incluyendo parte del centro y macrocentro, además de barrios de la periferia.

Según comunicaron algunos oyentes a LU2, el problema se registró en barrios como Colón, Villa Serra, Pedro Pico y San Martín, entre otros. Incluso, desde Villa Ressia se refirieron a "una gran explosión" previo al corte.

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Desde la prestataria EDES se indicó que el problema se debe a la desconexión parcial de una estación transformadora, aunque no pudieron precisar cuál fue la causa.

De cualquier modo, se indicó que lentamente se va recuperando el servicio en distintos puntos de la ciudad.

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