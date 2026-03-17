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Violencia de género: detienen a un hombre en Ingeniero White

La captura se llevó a cabo en la tarde del martes, en Rubado al 3.200.

Un hombre fue detenido este martes en Ingeniero White en una causa por violencia de género que data de febrero de 2020.

La captura se realizó en un domicilio ubicado en Rubado al 3.200.

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En ese lugar, luego de tareas investigativas, personal policial whitense detuvo a Julio Jonathan Andrés, de 34 años.

La causa está caratulada como coacción y lesiones leves calificadas, en perjuicio de quien era su pareja.

Por este hecho, el detenido deberá cumplir una pena de dos años de prisión.

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