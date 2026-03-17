Punta Alta: no declaró el acusado de asesinar a su amigo

Guardó silencio en la fiscalía el sujeto arrestado el domingo pasado en Punta Alta y acusado de matar de una puñalada a su amigo.

Se trata de Ariel Fernando Buono (30), quien en las últimas horas fue indagado por el fiscal Jorge Viego, a cargo de la UFIJ Nª 5.

Voceros oficiales indicaron que el sujeto manifestó su intención de negarse a declarar en relación con la muerte de Santiago Renna Merlo (22).

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Tras la audiencia el representante del Ministerio Público solicitó a la Justicia de Garantías la conversión de la aprehensión en detención del imputado.

Como se informara, el hecho se produjo poco después de las 5, cuando la policía arribó al sector de San Juan al 700, del barrio Nueva Bahía Blanca, donde halló a la víctima sin vida y con una una herida de arma blanca en el cuello.

Trascendió que el fallecido y la víctima eran amigos y poco antes habían estado juntos en un cumpleaños.

Luego de la celebración se retiraron caminando y, por cuestiones que se tratan de establecer, comenzaron a discutir. Todo esto habría sucedido frente a la pareja de la víctima.

Buono fue arrestado en la zona de Santiago del Estero al 700, donde la policía secuestró un cuchillo.