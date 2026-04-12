La Libertad Avanza propuso la creación del Plan Estratégico de Limpieza y Mantenimiento de Desagües Pluviales, Sumideros y Canales de Desagote Pluvial a Cielo Abierto.

La idea del bloque es que se abarque a la totalidad de las bocas de tormenta, sumideros y canales de desagote de la ciudad de Punta Alta.

En el Concejo Deliberante se expuso que esta labor tendría que depender de la Secretaría de Obras y Servicios del Municipio de Coronel Rosales como Autoridad de Aplicación, que debería generar un Registro Único, donde conste la totalidad de las bocas de tormenta, sumideros y canales de desagote a cielo abierto existentes, además del estado permanente de cada una de las unidades de desagote seleccionadas.

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Este Registro debería ser comunicado semestralmente al Concejo Deliberante de Coronel Rosales para su toma de conocimiento, se dijo desde la citada bancada.

En cuanto al cronograma de ejecución, se indicó que debería ser público e informado bimestralmente a la comunidad por los canales de comunicación oficiales del Municipio de Coronel Rosales.

En dicho informe público -se continuó- debería constar:

El detalle de las bocas de tormentas y sumideros (calle y altura) que limpiará la Autoridad de Aplicación, en el lapso de dos meses desde publicado el informe. En el caso de repetir limpieza por ser sectores propensos a inundaciones, también deberá constar la cantidad de veces que se destaparán preventivamente.

Progreso y ejecución de la limpieza y mantenimiento de los canales a cielo abierto por los que desagota el sistema pluvial del casco urbano de la ciudad de Punta Alta.

Campaña de concientización y propuestas para el mantenimiento de limpieza en cordones y veredas, que eviten la obstrucción de bocas de tormenta y sumideros con basura.

También se mencionó que la Autoridad de Aplicación debería disponer de un link o contacto de WhatsApp exclusivo del Plan Estratégico, en el que cualquier vecino de la ciudad pueda denunciar la obstrucción de una boca de tormenta o desagüe pluvial.

El proyecto de LLA se sustenta en el incremento de las zonas anegadas y arterias intransitables ante cada lluvia de mediana intensidad.

“Coronel Rosales y particularmente en Punta Alta se están desarrollando factores climatológicos cada vez de mayor complejidad, que resultan en calles inundadas y en algunos casos el resultado son barrios que quedan totalmente aislados por horas”, se expuso.

Y se añadió: “El sistema de drenaje pluvial del casco urbano no cuenta con un cronograma público de limpieza de sumideros, ni mantenimiento constante de los canales de desagüe de esas aguas, lo que podría provocar los anegamientos. Más allá de que el Departamento Ejecutivo realice destapes de emergencia ante los pronósticos de lluvias intensas, evidentemente estos desagotes no alcanzan para cubrir la limpieza que la ciudad demanda”.

“Ante esta situación, que para algunos vecinos de sectores específicos de Punta Alta es insostenible, debe generarse un dispositivo público que proponga certezas en la circulación vial, pero también en el resguardo de los bienes inmuebles de la comunidad”.

“El Municipio de Coronel Rosales cuenta con el personal y la maquinaria necesaria (cuadrilla) para desarrollar un plan estratégico de mantenimiento constante de sumideros y bocas de tormenta. En el CD se han presentado numerosos pedidos de incremento en la ejecución de recursos para el correcto mantenimiento de esos desagües, aunque en los hechos no se percibe el cumplimiento o respuesta a estas solicitudes legislativas al Ejecutivo Municipal”.

“Se considera urgente la implementación de una herramienta que en la inmediatez disponga un cronograma público de limpieza de sumideros y desagües pluviales en la ciudad. Este plan debe incluir la limpieza de cañerías pluviales, bombeos y desembocaduras, así como el mantenimiento de canales a cielo abierto afectados por la basura de la ciudad”, se manifestó desde el bloque libertario.

“Es imprescindible que este cronograma sea público y comunicado periódicamente; además de ser acompañado por una campaña de concientización ciudadana para el cuidado de bocas de tormenta y los canales a cielo abierto”, se remarcó.