Actividades en la AEC, taller de memoria y asamblea de Altense

En el salón de usos múltiples de la Asociación Empleados de Comercio de Punta Alta se ofrecen diferentes actividades.

Los martes y jueves, a las 17.30, se desarrollan clases de yoga, en todos los estilos.

Los interesados pueden solicitar informes (solo mediante mensaje de texto) al 2932 417178, o bien minutos antes de cada clase, en Roca 675.

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En este caso, se mantiene vigente el convenio con ATE y APCJ.

Los mismos días, pero de 21.30 a 22.50, es el turno de la salsa y bachata.

Mientras que los lunes y miércoles, a las 18, se dictan clases de ballet (para avanzados), y de 19.30 a 20.30 para principiantes (menores de 7 a 10 años). El contacto es 3885 762579.

Otros informes, en la sede central de la AEC, en Humberto 542.

Por otro lado, en la Casa del Docente, el taller de memoria Eureka brindará actividades para entrenar el cerebro, vinculadas con herramientas de la inteligencia artificial, tales como Gemini y Chatgpt.

Se trata de ejercicios dinámicos y efectivos para mejorar la memoria y potenciar la agilidad mental. Será solo para mujeres.

El costo fue fijado en 20 mil pesos, los cupos serán limitados y la modalidad, presencial, en Belgrano 285, los viernes, de 17 a 18.30. Consultas al 2932-511973.

El Club Deportivo y Social Altense anunció su asamblea general ordinaria para el 15 de este mes.

Será a las 20, en Bernardo de Irigoyen 850.