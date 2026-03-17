Liberaron a la ex "Gran Hermano" Luciana Martínez, acusada de robarle a un turista en Palermo

Luciana Martínez, exparticipante de Gran Hermano, fue liberada en las últimas horas tras haber sido acusada de robo por un turista extranjero en un confuso episodio que generó fuerte repercusión en las redes sociales.

Según trascendió, el fiscal que interviene en la causa consideró que el hecho debe investigarse como un hurto y no como un delito más grave. En ese contexto, el juez resolvió otorgarle la libertad mientras continúa el proceso judicial.

El caso se conoció días atrás, cuando un turista denunció que la mediática lo habría embriagado y luego le sustrajo distintas pertenencias en el hotel donde se hospedaba. A partir de ese testimonio, se inició una investigación que derivó en la detención de la joven.

Tras comparecer ante la Justicia, Martínez dio su versión de los hechos y negó las acusaciones. De acuerdo a lo que se supo, su declaración fue clave para que el juez evaluara su situación procesal y definiera su liberación.

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Si bien recuperó la libertad, la causa sigue en curso y deberá avanzar para determinar qué ocurrió realmente. En esta etapa, la calificación de hurto implica que la investigación se centra en establecer si existió o no un apoderamiento indebido de bienes, sin mediar violencia.

En paralelo, el entorno de la exparticipante de Gran Hermano se mostró cauteloso y evitó hacer declaraciones públicas, mientras que el caso continúa sumando elementos y testimonios. (TN)