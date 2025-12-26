Los días no laborables del 2026 ya son oficiales

A pocos días de que comience el 2026, ya hay algunos feriados confirmados. Como cada año, el Gobierno nacional estableció los feriados inamovibles, trasladables y los feriados con fines turísticos, conocidos como “puentes”, que permiten planificar con anticipación vacaciones, viajes o simplemente cortar la rutina.

A continuación, te contamos cuáles son los feriados nacionales de 2026, cómo quedan los fines de semana largos y qué días podés aprovechar para hacer una escapada o descansar en casa.

Feriados inamovibles 2026: todas las fechas confirmadas

Estos feriados no se trasladan y se celebran en la fecha exacta:

1 de enero (jueves): Año Nuevo

16 y 17 de febrero (lunes y martes): Carnaval

24 de marzo (martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril (jueves): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

3 de abril (viernes): Viernes Santo

1 de mayo (viernes): Día del Trabajador

25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo

20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio (jueves): Día de la Independencia

8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre (viernes): Navidad

Feriados trasladables 2026: cuáles se mueven y cómo quedan

Habrá cuatro feriados trasladables, amparados por la Ley N°27.399. Entre ellos se encuentran:

17 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional

Asimismo, aún resta la confirmación del Gobierno nacional respecto de los fines de semana largos con fines turísticos, por el momento hay tres confirmados.

