Hoy es el día del número π, el más famoso irracional

Mario Minervino [email protected] Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Pocos números tan famosos como π, número designado con esa letra del alfabeto griego, que ya manejaban los egipcios y romanos y que es nombrado un par de veces en la Biblia. Desde 1988, por inquietud de unos físicos y matemáticos norteamericanos, cada 14 de marzo de celebra su día.

El día y el mes elegidos no son arbitrarios, juntos –el mes 3, el día 14—conforman el número 3,14, que es el valor de π con sus modestos dos primeros decimales.

La existencia de este número tiene que ver con el círculo, la figura matemática más equilibrada y perfecta, amada por los griegos y los hombres del Renacimiento italiano. Existe en todo círculo una relación íntima, estrecha y permanente entre su perímetro y su radio (r). Así, la circunferencia mide 2πr mientras que el área es πr².

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¿Y cómo es él?

El número π es irracional, ya que no puede ser escrito en forma de fracción, y para fastidio de los matemáticos y físicos de la antigüedad, tiene infinitos decimales, los cualñes no siguen un orden o un patrón definido, su aparición es aleatoria

Los romanos lo utilizaron con el valor de 3,14 –que para cualquier cálculo doméstico alcanza y sobra--, los chinos afinaron el lápiz y llegaron a 3,14159.

Aunque utilizando los 30 primeros decimales es suficiente para calcular la circunferencia del universo con una precisión del orden del radio de un átomo de hidrógeno, ello no ha hecho desistir a los informáticos de encontrar el máximo de decimales posible.

Hoy, con la ayuda de potentes computadoras trabajando en red y en conjunto y sin descanso, π se podría escribir con 300 millones de millones de decimales, es decir que podría volcarse en 200 millones de resmas de hoja A4.

La escritora polaca Wislawa Szymborska (1923-2012), ganadora del premio Nobel de literatura en 1996, escribió una oda a esta situación.

“El desfile de dígitos que componen el número pi/no se detiene en el borde de la página./ Continúa a través de la mesa, a través del aire,/sobre una pared, una hoja, un nido de pájaro, nubes, directamente hacia el cielo,/a través de todos los cielos insondables e hinchados”.

Lo cierto es que si bien π nació de la relación entre la circunferencia y el diámetro de un círculo, es un número muy particular que también aparece en áreas muy distintas como la probabilidad, la física, la estadística y la teoría de números.

Hoy es su día.