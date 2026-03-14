Leandro N. Alem y Pacífico jugaron un rato más de lo previsto hoy en el Lacunza

Patricio Zapata le juega en la pintura a Tomás Bruni. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Leandro N. Alem y Pacífico disputaron el último partido de preparación, de cara al inicio de la Liga de Bahiense de Básquetbol Oro (ex Primera), llevándose la victoria el verdirrojo, por 85 a 80, en suplementario (76-76).

Francisco Mattioli ataca a Patricio Zapata.

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El partido se disputó este atardecer en el renovado Daniel Lacunza y los cuartos fueron 15-17, 35-36, 53-57 y 76-76.

Un poco más arriba que el resto sube Loos.

El principal goleador del partido y del intenso Alem resultó el estadounidense JeanLuc Wilson, quien convirtió 30 puntos, con 4 triples.

Valentino Scoppa desafía a Santiago Loos.

Con 12 unidades en el local terminaron Santiago D'Annunzio (incluidos 4 triples) y Patricio Zapata, mientras que Valentino Scoppa aportó 8.

Lucas Desbat sigue a Santiago Loos.

En la visita, Valentín Cortés aportó 24 unidades, el suarense Santiago Loos completó 23 y sumándose entre los principales, Tomás Bruni cerró con 12 y Branco Salvatori con 11.

Tomás Bruni aprovecha la cortina de Joaquín Larrandart.

Las fechas

El torneo superior (LBB Oro) comenzará el próximo jueves 19, con cinco de los seis partidos de la fecha: L.N. Alem-Pueyrredón, Napostá-Liniers (por streaming), Pacífico-Estrella, Barrio Hospital-Bahiense del Norte e Independiente-Olimpo.

En tanto, Villa Mitre-Estudiantes pasará al lunes 23, a raíz de la presentación del tricolor, el jueves 19, por Liga Argentina en el José Martínez.

La fecha inaugural de la LBB Plata (ex Segunda) irá integramente el próximo viernes 20, con los enfrentamientos San Lorenzo-9 de Julio, Sportivo Bahiense-Bahía Basket, Argentino-Espora, Comercial-El Nacional, Velocidad-La Falda y Ateneo-Altense.

Mientras que la LBB Bronce (ex Tercera), se desdoblará, iniciando el lunes 23 con un partido histórico para la Asociación Bahiense, enfrentándose dos equipos del partido de Villarino: Fortín Club de Pedro Luro-Caza y Pesca Huracán de Médanos.

El resto de la programación se compleará el miércoles 25, con los enfrentamientos Velocidad B-Fútbol y Tenis de Mayor Buratovich, Sportivo Bahiense B-Pellegrini, Whitense-Bella Vista, Los Andes-Barracas y Sporting-Bahiense del Norte B.