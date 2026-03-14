Argentino y una importante obra: "Vamos mejorando camino a los 100 años", dijo Jorge Paletta

No hay tiempo para el descanso en el Ardubilio Severini. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Con una importante obra en sus instalaciones de Holdich 350 el club Argentino se está renovando en la etapa previa a cumplir los 100 años, el 9 de Julio de 2027.

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Impermeabilizaron la amplia superficie techada del gimnasio Ardubilio Severini, levantaron el piso de la cancha auxiliar, reacondicionaron las tramas de la cancha principal que habían sido afectadas por la inundación, quedando unificada la superficie de ambas con el mismo piso.

Además, cambiaron puertas de vestuarios, las protecciones de la pared, hicieron mejoras en los tableros y en la mesa de control, entre otros trabajos.

Todo esto definitivamente pondrá en valor el espacio estrictamente destinado a la práctica de básquetbol, aunque hay más. Porque también están construyendo cantina y restaurante, baños -incluyendo para discapacitados-, secretaría, un salón zoom y oficina de básquet.

Por si fuera poco, sumado a esto, el gimnasio de pesas quedará comunicado con la cancha, utilizándose también como salida de emergencia.

"Vamos mejorando camino a los 100 años", le dijo a "La Nueva" el histórico dirigente, ahora vicepresidente, Jorge Paletta.

Ya en la cuenta regresiva, para llegar a las tres cifras aún restan 482 días.

"La obra que se hizo cuando se colocó el piso en 2009 fue importante y ahora es más grande", señaló Paletta, considerando que va más allá del propio gimnasio Severini.

Naturalmente, con la cancha inutilizable, las diferentes categorías están entrenando en distintos clubes.

"Agradezco a los clubes que nos prestaron las cancha. Las menores por la mañana van al Polideportivo y a la tarde recorremos los clubes que nos brindan la posibilidad de facilitarnos sus canchas", dijo Paletta.

Al respecto, el directivo estimó que podrán volver a las canchas propias la primera semana de abril.

Mientras tanto, invertirán la localía de toda la tira en divisiones formativas y con la LBB Plata (ex Segunda) harán las veces de local en Pacífico.

"Le seguimos dando mucha importancia a las divisiones menores, haciendo que puedan ir integrando la Primera del club, de hecho, la mayoría que integran el actual plantel son del club", resaltó Jorge Paletta.

