El ex Olimpo que se sumará al equipo de Médanos: "Acepté para cambiar un poco de aire"

La LBB Bronce tendrá otro jugador que baja de Primera (ahora LBB Oro). Fotos: archivo-La Nueva.

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

La confirmación de un cuarto refuerzo de nivel para el plantel que participará de la LBB Bronce (ex Tercera) es otra muestra de lo decididos que están en Médanos con este desafío que significa la participación en los torneos que organiza la Asociación Bahiense.

Se trata de Agustín Solomon, quien hizo toda su carrera en Olimpo y la única vez que estuvo a punto de alejarse del aurinegro fue para jugar en L.N. Alem, posibilidad que finalmente quedó sin efecto a raíz de la pandemia.

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Agustín (Nº4) en la última final de Primera.

Este año el base había decidido dejar de jugar oficialmente, priorizando su carrera universitaria. No obstante, le abrió la puerta al representante de Villarino y por el momento ya integra la lista de buena fe. En principio, se sumaría para el segundo tramo, de todos modos, no descarta hacerlo antes.

"Estudio abogacía y me quedan cursar solo cuatro materias, más dos finales. Además -contó- trabajo en el Poder Judicial. La prioridad este año era cerrar la etapa universitaria después de estirarla casi tres años más de lo previsto, je", le reconoció a "La Nueva".

Atacando por el fondo, ante Tomás Bruni.

Será todo un desafío jugar en otro equipo y, más aún dos categorías menos de la que venía acostumbrado.

"Acepté solo por el hecho de cambiar un poco de aire. Estos últimos años en el club, personalmente se me hicieron muy cuesta arriba, porque además de jugador soy fanático del club y prioricé mi tranquilidad mental por sobre lo deportivo", justificó.

De esta manera, Solomon se suma a Juan Cruz Redivo, Herman Banegas y Nicolás Sánchez, tres refuerzos que venían con participación en los certámenes superiores.

"Personalmente voy con la idea de ascender. Me hablaron muy bien del club, que es ordenado, con gente que trabaja día a día y está muy presente. Si bien no hay presión por ascender este mismo año, uno siempre quiere estar lo más arriba posible", aseguró.

En cancha de Villa Mitre, calmando a Dottori.

"Imagino una categoría muy dura, como siempre lo es el ascenso, será una experiencia distinta. Seguramente, una nueva divisional beneficiará mucho al torneo local de Bahía, que estos últimos años se volvió muy competitivo y prestigioso", resaltó Solomon.

Los dirigidos por Gabriel Asnes debutarán el lunes 23, visitando a Fortín Club, en Pedro Luro. ¿Agustín será un espectador más? Tal vez...