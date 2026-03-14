Irlanda ganó la Triple Corona, subió al Nº1 y le metió presión a Francia

Irlanda cerró el torneo Seis Naciones de rugby con una sólida victoria ante Escocia por 43-21 en Dublín, por la quinta y última fecha, para alcanzar la punta del certamen y quedar en posición inmejorable para consagrarse campeón. Tendrá que esperar lo que ocurra en el Stade de France (París), donde a las 17.10 de hoy Francia recibirá a Inglaterra obligado a ganar para coronarse.

Mientras tanto el XV del Trébol se quedó con la Triple Corona, el plato/trofeo que se entrega al seleccionado del territorio británico que consigue ganarle a los otros tres países (Inglaterra, Escocia y Gales). En el caso del conjunto de casaca verde, se quedó con las últimas cuatro ediciones.

Irlanda ganó con punto bonus (4 o más tries) por conquistas de Jamie Osborne (2m), Dan Sheehan (10m), Robert Baloucoune (18m), Darragh Murray (55m) y Tommy O'Brien (67m y 79m). Hubo además cuatro conversiones de Jack Crowley.

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Escocia, que al cabo del primer tiempo cayó 19-7 y con esta derrota quedó sin chances de coronarse, anotó sus tries vía Darcy Graham (6m), Finn Russell (51m) y Rory Darge (60m). Finn Russell aportó tres conversiones.

Posiciones: 1º) Irlanda, 19; 2º) Francia y Escocia, 16; 4º) Italia, 9; 5º) Inglaterra y Gales, 6.

Este es el compacto:

Gales cortó la racha

En segundo turno Gales venció a Italia por 31-17 y cortó una racha de 15 derrotas consecutivas, en partido disputado en el estadio Principality de Cardiff.

El XV del Dragón no ganaba en el Seis Naciones desde la edición 2023, cuando superó justamente al XV azzurro en Roma 29-17 por la cuarta fecha.

Hoy los tries del ganador fueron Aaron Wainwright (14m y 25m), Dewi Lake (28m) y Dan Edwards (43m), Dan Edwards metió las cuatro conversiones.

En Italia, dirigida por el argentino Gonzalo Quesada, los tries llegaron en la segunda etapa (21-0 abajo en el parcial): Tommaso di Bartolomeo (51m), Tommaso Allan (68m) y Paolo Garbisi (80m). Además, Paolo Garbisi anotó una conversión.

Este es el resumen: