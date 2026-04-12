Con la presencia de Lautaro en el banco, Inter remontó, le ganó al Como 4-3 y acaricia el Scudetto

A pesar de estar lesionado, Lautaro fue convocado y lógicamente permaneció en el banco. Foto: @footballitalia

El Inter de Milán le ganó al Como por 4-3 en el partido que disputaron hoy, en el estadio Giuseppe Sinigaglia, por la trigésimo segunda fecha de la Serie A, la máxima categoría del fútbol italiano.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, para la visita hubo dos dobletes, del delantero Marcus Thuram y el lateral Denzel Dumfries, mientras que en el local convirtieron el defensor Álex Valle y los volantes Nicolás Paz y Lucas Da Cunha.

Con el triunfo, el “Nerazzurri” se mantiene en el primer lugar del certamen italiano con 75 puntos, nueve de ventaja frente al Napoli, su principal competidor, mientras que el Como salió de la zona de clasificación a la UEFA Champions League y se ubica quinto, accediendo a la Europa League, con 58 unidades.

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Además, el Napoli empató 1-1 con el Parma y perdió dos puntos de cara a la lucha por el campeonato, el Bologna derrotó al Lecce por 2-0 y mantiene la ilusión de clasificar a una copa internacional y el Genoa le ganó al Sassuolo por 2-1, en un duelo entre equipos de la mitad de la cancha.

El Como abrió el marcador ante el líder a los 35 minutos, cuando Valle aprovechó un rebote del arquero Yann Sommer, luego de una gran jugada individual y remate bajo del argentino Nicolás Paz, para definir de primera al gol.

Fue el propio mediocampista de la Selección argentina quien pudo ampliar la ventaja a los 44 minutos, al recibir un pase largo del arquero Jean Butez, manejar un contraataque por el costado derecho y sacar un zurdazo bajo al segundo palo, que dio en el palo y entró.

Luego de descontar en tiempo cumplido, punteando de primera un centro desde la derecha, Marcus Thuram marcó el gol del empate en el tercer minuto de la segunda etapa, con un pase largo por derecha en el que se aprovechó de una pésima salida de Butez, hasta afuera del área, y remató por encima, poniendo la pelota contra el palo.

A los 12 minutos de la segunda parte, un centro desde un tiro libre al segundo palo habilitó la entrada al área, en completa libertad, del carrilero Denzel Dumfries, que cabeceó al poste contrario para el 3-2.

En 26 minutos de la segunda parte, Dumfries se volvió a aprovechar de la pelota parada: un centro pinchado al primer palo fue bajado de cabeza por el defensor Manuel Akanji, para que el neerlandés defina de zurda y convierta el sexto gol del partido.

El descuento final se dio a los 43 minutos, con un penal ejecutado por Lucas Da Cunha, quien abrió el pie izquierdo y puso la pelota lejos del alcance de Sommer, que había adivinado sus intenciones. (NA).