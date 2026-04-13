Expectativa por la fecha del circuito anual de tenis de mesa en la ciudad

La Asociación Bahiense de Tenis de Mesa (ABTM) anunció la realización de la segunda fecha puntuable del circuito anual 2026, que tendrá lugar el próximo sábado 18 desde las

9 en el Polideportivo Norte (Vieytes 2.700).

El certamen llega tras una primera jornada que marcó un récord histórico de 175 inscripciones, con la participación de jugadores provenientes de La Pampa, Chubut, Río Negro y de localidades cercanas como Punta Alta, Coronel Suárez, Carmen de Patagones, Sierra de la Ventana, Médanos y Huanguelén.

Para esta segunda cita, la organización prevé que las 17 mesas de competencia vuelvan a ofrecer un espectáculo vibrante, acompañado por el colorido de las tribunas y el entusiasmo de los aficionados.

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De ahí que la ABTM invita especialmente al público en general a acercarse y conocer de primera mano el crecimiento y la fuerza que el tenis de mesa ha adquirido en la ciudad.