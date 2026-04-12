El barrio San Martín está de fiesta: Dublin los mira a todos desde arriba

Creer o reventar pero en Dublin todos se ilusionan. El elenco del barrio San Martín tenía la gran chance de llegar a la exclusividad de la cima y no falló. Con mucho esfuerzo, superó en cancha de Comercial al Pacífico bahiense por 1 a 0 y está arriba de la montaña.

Por primera vez desde que regresó al fútbol liguista, Dublin lo mira a todos desde la cima y lo tiene merecido. Hoy, sin sobrarle nada, fue un poquito más que el Verde y lo cristalizó en el arranque del complemento.

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El gol de la victoria y de la vanguardia llegó a los 4 minutos del segundo tiempo, cuando Jonathan Arias inició la jugada con una rabona, la continuó Marcos Pérez --el distinto de la categoría-- y el 10 le sirvió el tanto al 9, quien cruzó un derechazo letal.

Antes del desnivel hubo un primer tiempo de hacha y tiza. Metieron como locos, se jugó poco --salvo cuando la pelota pasó por los 10, Marcos Pérez y Marcos Montenegro-- y los arqueros prácticamente no intervinieron.

Sin embargo, el que hacía las veces de local pareció entender mejor el juego y en el complemento salió con la idea de ponerla más al raso del piso.

Se impuso en una congestionada zona media, estuvo sólido atrás con mucha concentración y defendió con uñas y dientes la ventaja. Incluso, tuvo varias contras para definir el cotejo mucho antes del pitazo final de Brian Romero, de buen cometido.

El Pacífico de "Pato" Mángano fue a buscar la paridad con más entrega que fútbol, pero pese a quedarse con 10 hombres por la zonza expulsión de Javier Menéndez --estando amonestado le dio un topetazo a Marcos Pérez-- no claudicó y casi suma un punto a puro empeño. Casi en la última jugada, Walter Belender anotó, pero estaba claramente adelantado.

De la mano de Marcos Pérez, el Rojo" impuso su ritmo, aunque careció de serenidad en los metros finales para sentenciar el pleito.

De cualquier manera, el conjunto de Bruno Paolella sigue sólido, sin derrotas y con un equipo cada vez más consolidado para sorpresa de muchos.

Apenas van 5 fechas, pero Dublin demostró que los pequeños milagros también existen en el fútbol del Promocional.

La síntesis

DUBLIN 1

Valdez 6

Grunewald 6

Somovilla 6

Barrios 7

F. Vallejos 6

Tocchio 6

Skodriuk 6

San Martín (c) 6

M. PEREZ 7

Lizondo 6

J. Arias 7

DT: B. Paolella

PACIFICO BB 0

Mastandrea 5

J. Ménendez (c) 4

Nomdedeu 6

G. Fernández 5

Jara 6

E. Rossi 5

M. Vázquez 7

Zalazar 6

L. Martínez 5

M. Montenegro 5

Guerra 6

DT: P. Mángano

PT. No hubo goles.

ST. Gol de Arias (D), a los 4m. A los 24m. fue expulsado J. Menéndez (PBB).

CAMBIOS. 71m. Wagner y Acosta por Arias y Lizondo, 85m. Hilfer y Pacheco por Tocchio y Skrodiuk y 90m. Leal por M. Pérez, en Dublin; 58m. Muzi (5) por Zalazar, 72m. Cerato y E. Rodríguez por Jara y Rossi y 78m. Belender por Guerra, en Pacífico.

ARBITRO. Brian Romero (6).

TERCERA JUVENIL. Dublin, 2 a 0.

CANCHA. Comercial (aceptable).