¿Hoy lo permitirá la lluvia? Con 6 partidos se pone en marcha el Torneo Apertura

Con 6 partidos se pondrá en marcha hoy el Torneo Apertura de la Liga del Sur, tras la suspensión de los encuentros de ayer por la lluvia caída en nuestra ciudad.

Por lo que si el clima lo permite, esta tarde se jugará la íntegramente la fecha en la "A" y habrá otros dos juegos en la "B", que darán inicio a los certámenes que llevarán el nombre de Jorge Luis Dambolena.

Todos los cotejos comenzarán a las 16.

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- Libertad vs Huracán -sin público visitante- (arbitrado por Franco Páez)

- Sporting vs La Armonía (Juan Perotti)

- Bella Vista vs San Francisco (Sebastián Navarro)

- Villa Mitre vs Liniers (Juan I. Miranda)

Mientras que por el ascenso jugarán:

Pacífico de Bahía Blanca vs Olimpo (Pablo Zaragoza)

- Sansinena vs Pacífico de Cabildo (Javier Tamaro)

Mientras que fueron postergados -aún sin fecha confirmada- los juegos que estaban previstos para ayer: Dublin-Rosario y Tiro Federal-Comercial.