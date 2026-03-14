Milei en Madrid: "Gracias s Trump el socialismo en el Siglo XXI se está cayendo a pedazos"

El Presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, volvió a posicionar su discurso disruptivo en el epicentro de Europa, ratificando el ocaso del Socialismo y alabando la figura del presidente norteamericano, Donald Trump.

Durante su intervención en un exclusivo foro económico en Madrid, ante una audiencia compuesta por destacados empresarios y referentes del pensamiento liberal, el mandatario argentino no solo defendió las bases de la economía de mercado, sino que sentenció lo que considera el fin de un ciclo político en Occidente.

El eje central de la alocución de Milei giró en torno a la caída del denominado "socialismo del siglo XXI". En un gesto de alto voltaje político, el mandatario atribuyó el debilitamiento de estas estructuras colectivistas a la impronta de figuras internacionales de peso.

"Gracias al coraje de Donald Trump, el socialismo del siglo XXI se está cayendo a pedazos", afirmó Milei, vinculando la resistencia conservadora y liberal en el continente americano con un cambio de marea global.

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Milei profundizó en los fundamentos técnicos y morales de su programa económico. Ante la cúpula empresarial española, el Presidente fue categórico al definir al sistema de libre empresa no solo como una herramienta técnica, sino como el único camino hacia la justicia social verdadera.

Alguna de las frases que dejó el primer mandatario:

"El sistema capitalista es más eficiente, justo y es el único que trae prosperidad a la Tierra", aseguró Milei.

"No venimos a plantear un slogan, lo respaldo con hechos. Estamos haciendo a la Argentina grande nuevamente", expresó el Presidente.

"No negociamos los valores éticos y morales que hicieron grande a occidente", aseguró el jefe de Estado.

"Los valores de occidente son los valores judeo cristianos", indicó Milei. Y agregó: "La basura inmunda del socialismo tiene que salir de la faz de la Tierra para que todos podamos prosperar". (N/A y TN)