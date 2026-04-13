La PBA transfirió $13.010 millones a los 135 municipios bonaerenses para financiar obras y proyectos
Se trata del primer desembolso del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. Podrá destinarse a proyectos sociales, ambientales y de infraestructura.
En medio de un creciente reclamo de fondos por parte de los intendentes, la Provincia confirmó este lunes la transferencia de $13.010 millones a los 135 municipios bonaerenses, en el marco de la puesta en marcha del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión (FEFIM), aprobado por la Legislatura a fines del año pasado.
El giro de los fondos se realizará bajo dos modalidades: el 70% mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el 30% restante, a través de programas provinciales específicos.
Según la reglamentación, la primera cuota se pagaría el próximo 30 de abril y se trata de recursos no reintegrables y de libre disponibilidad municipal "frente a un contexto de extrema dificultad financiera para asegurar el pago de sueldos", según remarcó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco
El decreto también oficializó la creación de tres programas que canalizarán parte de los recursos: Programa de Transporte y Acceso Territorial, Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal y Programa Cultura y Territorio, bajo la órbita del Instituto Cultural.
La Provincia, cabe recordar garantizó un piso de $250 mil millones para distribuir entre las comunas, aunque ese monto podría ampliarse en función del nivel de endeudamiento que consiga la Provincia, ya que la ley establece que el 8% de ese financiamiento debe destinarse a los distritos.