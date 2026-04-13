La PBA transfirió $13.010 millones a los 135 municipios bonaerenses para financiar obras y proyectos

En medio de un creciente reclamo de fondos por parte de los intendentes, la Provincia confirmó este lunes la transferencia de $13.010 millones a los 135 municipios bonaerenses, en el marco de la puesta en marcha del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión (FEFIM), aprobado por la Legislatura a fines del año pasado.

El giro de los fondos se realizará bajo dos modalidades: el 70% mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el 30% restante, a través de programas provinciales específicos.

Según la reglamentación, la primera cuota se pagaría el próximo 30 de abril y se trata de recursos no reintegrables y de libre disponibilidad municipal "frente a un contexto de extrema dificultad financiera para asegurar el pago de sueldos", según remarcó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco

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El decreto también oficializó la creación de tres programas que canalizarán parte de los recursos: Programa de Transporte y Acceso Territorial, Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal y Programa Cultura y Territorio, bajo la órbita del Instituto Cultural.

La Provincia, cabe recordar garantizó un piso de $250 mil millones para distribuir entre las comunas, aunque ese monto podría ampliarse en función del nivel de endeudamiento que consiga la Provincia, ya que la ley establece que el 8% de ese financiamiento debe destinarse a los distritos.