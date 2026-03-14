Adorni dijo que su esposa viajó a EE.UU. invitada por Milei

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a dar explicaciones sobre la presencia de su esposa durante el último viaje presidencial a Nueva York. “El hecho es que mi mujer fue una invitada del Presidente”, aseguró en diálogo con Forbes.

En la misma línea, indicó que “probablemente” la mujer ya no vuelva a volar con él en un avión presidencial ni invitada por Javier Milei. Y habló sobre la polémica por el viaje a Punta del Este: “Esperaron el momento para hacerlo y, evidentemente, tenían un video guardado de hace un mes, cuando fue mi viaje a Uruguay. Es parte de la mugre y de la mafia de una vieja política que no es compatible con nosotros”.

Respecto de si los registros provienen de un organismo público, remarcó que eso “está bajo investigación”. Y deslizó sospechas sobre la autoría del video.

“Alguien guardó el video un mes para encontrar el momento justo y armar una historia donde no hay nada ni ilegal, ni antiético, ni malo”, enfatizó Adorni. Además, insistió en que fue una invitación de un “amigo de toda la vida”, en referencia a Marcelo Grandio, y que acordaron que el exvocero presidencial pagara su parte.

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Grandio se había expresado en el mismo sentido el jueves. “Lo invité a mi casa porque hacía dos años no se tomaba vacaciones. Estoy afirmando, no tiene nada grave. Pagó con su plata, no con plata del Estado. Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo. Yo le pagué a la compañía”, aseguró el conductor de la TV Pública.

Antes, Adorni había hecho un descargo en sus redes sociales, “Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse”, reconoció el jefe de Gabinete en un posteo de su cuenta de X.

Y siguió: “Somos humanos y cometemos errores. Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas”.

Más adelante, el jefe de Gabinete agradeció el “apoyo incondicional de gabinete nacional y del Presidente de la Nación”. Durante toda la tarde el jueves, Adorni cosechó muestras de apoyo de la plana mayor del Gobierno, incluido el Presidente.(TN)