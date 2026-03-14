Remontada épica de Los Pumas 7s ante España y clasificación

Sebastián Dubuc metió palomita para la definición del try de la victoria. Foto: prensa UAR.

Con una remontada memorable tras ir en amplias desventajas, Argentina cambio la historia en el segundo tiempo ante España y lo venció por 27 a 26, en su segunda presentación en el seven de Nueva York, correspondiente al circuito mundial.

Con este éxito Los Pumas 7s se clasificaron a semifinales por el Oro, a falta del tercer y último cotejo ante Gran Bretaña previsto para las 16.52 de hoy.

Los Pumas 7s tuvieron un mal arranque ante un rival muy enfocado y que supo encontrar los espacios para alejarse 26-7 en el complemento. Sin embargo el equipo argentino acudió a las bases del juego: defensa y solidez en la disputa de la pelota en el piso (rucks) para provocar infracciones, conseguir la pelota comenzar la recuperación. Claves en ese rol Luciano González y Santiago Álvarez Fourcade, capitán del equipo.

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La remontada comenzó con try de Santiago Vera Feld y seguido por otro de Matteo Graziano. Pero resultaron decisivos el de Juan Pablo Batac a 1m22s del final, en una jugada que había iniciado Argentina y que "pescó" en el piso España a metros del ingoal. Pero Los Pumas 7s metieron presión en la salida española, provocaron un mal pase y apoyó el try Juan Patricio Batac.

Para entonces y luego de tres conversiones erradas de los tries previos, Argentina perdía 26-22. Hasta que a 30s del final una pelota recuperada en un ruck por Luciano González volvió a poner en situación de ataque al equipo albiceleste, que selló la victoria con el try de Sebastián Dubuc a 21s del cierre.

Otro ante Fiji

El seleccionado argentino había iniciado su participación en Nueva York con victoria ante Fiji (líder de la competencia) por 31-12.

Fue la segunda victoria consecutiva del elenco argentino ante los fijianos, a los que también vencieron en la etapa previa de Vancouver. Hoy fue con tries de Marcos Moneta (2), Santino Zangara (2) y Juan Patricio Batac, con conversiones de Santiago Vera Feld (3).

El bahiense Santiago Álvarez Fourcade fue el capitán en este encuentro en el que Argentina formó con Matteo Graziano, Santiago Álvarez Fourcade, Santino Zangara, Pedro De Haro, Santiago Vera Feld, Luciano González y Marcos Moneta. Como suplentes estuvieron Gregorio Pérez Pardo, Martiano Arrieta, Lautaro Bazán Vélez, Sebastián Dubuc y Juan Pablo Batac.

Pampas, nuevo líder

Anoche Pampas derrotó con contundencia a Tarucas por 43 a 22, en un encuentro disputado en cancha de Tucumán Lawn Tennis y correspondiente a la fecha 4.

El ganador contó con la participación de los bahienses Francisco Lusarreta y Nahuel Zunini, quienes ingresaron desde el banco.

Los tries de la franquicia bonaerense fueron de Bautista Farisé, Santiago Cordero (2) y Agustín Fraga en la primera etapa, mientras que en el complemento lograron tries Lucas Moresco y Santiago Pernas. Los puntos con el pie fueron del propio Farisé (5 conversiones y un penal).

En otro encuentro jugado también ayer, Peñarol (Uruguay) superó a Cobras Brasil por 38-20.

Este sábado completarán la segunda fecha Yacaré XV-Capibaras en el estadio Héroes de Curupaytí, desde las 18.30 y Dogos XV-Selknam (Chile) a las 20.30 (dirige Francisco González).

Pampas lidera con 16 puntos, seguido por Tarucas con 13.