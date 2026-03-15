"El segundo acto", en el Círculo De Amantes Del Cine

Quentin Dupieux (1974) es creador musical y Director. A los 12 años comenzó a experimentar con una cámara hogareña y pidió a su padre dejar la escuela para comenzar la carrera de creación. A los 17 compró un sintetizador y comenzó a crear música electrónica. En 1997 realizó el vídeo musical para el DJ Laurent Garnier. En 1999 editó su primer y exitoso disco simple "Flat beat". Tras realizar vídeos musicales y cortos. Su primer film fue "Steak" (2007) y en su obra se destacan "Rubber" (2010), "Réalité" (2014) o "Dalí" (2024).

En su argumento, "El segundo acto", retrata a Florence quien desea presentarle a su padre a David, de quien está locamente enamorada. Pero David no está enamorado y quiere deshacerse de ella presentándole a su amigo Willy. Los personajes se encontrarán en un restaurante en medio de la nada.-Nominado a Mejor Film en el Festival de Sitges 2024 (Catalunya)-Nominado a Mejor Film en el CineFest Miskolc 2024 (Hungría)La proyección es de tipo privada para los miembros del Círculo De Amantes Del Cine pero quienes deseen sumarse serán bienvenidos solo si se respeta la condición SINE QUA NON de no usar los smart-phones ("celulares") en ninguna de sus funciones ni smart-watchs durante la proyección."El segundo acto" se estrenará hoy, domingo 15 de marzo y vuelto a proyectar el martes 17, en el Cine Visual, a las 19:30. Iniciará puntualmente y una vez iniciado el film no se permitirá el ingreso a la sala.