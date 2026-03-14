El Servicio Meteorológico Nacional actualizó la alerta para el sábado por la noche

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó la alerta amarilla para la noche de este sábado comprendiendo la zona Sur y Este de la provincia de Buenos Aires incluyendo a Bahía Blanca y la zona.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 60 mm, que pueden excederse de manera puntual.

Según indica el SSMN los lugares bajo alerta son: Bahía Blanca - Coronel Dorrego - Coronel Rosales - Villarino - Monte Hermoso, entre otros.

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Recomendaciones:

1- Evitá salir.

2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

