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El Servicio Meteorológico Nacional actualizó la alerta para el sábado por la noche

Ya había una vigente para este domingo, ahora el ente nacional indicó que éste sábado por la noche se producirán lluvias de variada intensidad en Bahía Blanca y la zona.

Imagen del SSMN

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó la alerta amarilla para la noche de este sábado comprendiendo  la zona Sur y Este de la provincia de Buenos Aires incluyendo a Bahía Blanca y la zona.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 60 mm, que pueden excederse de manera puntual.

Según indica el SSMN los lugares bajo alerta son: Bahía Blanca - Coronel Dorrego - Coronel Rosales - Villarino - Monte Hermoso, entre otros.

Recomendaciones:

1- Evitá salir.
2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
 

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