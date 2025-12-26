Párense de manos y la polémica con Maravilla Martínez

El boxeador Sergio “Maravilla” Martínez utilizó sus redes sociales para mostrarse descontento con el resultado final de su combate con el artista marcial Laureano Staropoli, en Párense de Manos III.

El excampeón del Mundo superwélter y mediano comentó que el resultado lo “sorprendió” y afirmó haber leído las tarjetas luego del combate, asegurando que el resultado real era un empate.

Párense de Manos III fue un evento organizado durante la tarde y noche del pasado sábado 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, por el programa de streaming Paren La Mano, que contó con la pelea entre “Maravilla” y Staropoli como uno de sus grandes atractivos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Dos días después de su pelea contra “Pepi” Staropoli, el histórico púgil argentino Sergio “Maravilla” Martínez cuestionó la manera en la que se dictaminó el resultado de su combate ante el argentino de 32 años.

El ingreso de Martínez al ring estuvo cargado de épica, como un boxeador de su talla merece. Luego de un emotivo video narrado por el periodista Walter Nelson que repasó diversos momentos de su carrera, “Maravilla” subió al cuadrilátero para enfrentar a un rival 18 años menor.

En una pelea cargada de paridad, en la que ambos peleadores se brindaron a fondo al espectáculo durante los cuatro rounds de tres minutos en los que se enfrentaron, el público que se acercó al “Palacio” Ducó de Parque Patricios se dio el lujo de ver a un “Maravilla” con toda la entereza que su edad y rodilla derecha le permitió.

Habiéndose impuesto en los dos primeros rounds, con una precisión exquisita, su eterna velocidad de cabeza y cintura para esquivar los golpes e incluso con su tradicional guardia baja, que genera el imborrable recuerdo de los mejores momentos de su carrera, Martínez se mantuvo en la distancia de su rival, que tuvo buen rendimiento en el tercer round.

El cuarto asalto fue marcado por la paridad, con Sergio Martínez invitando a Staropoli a intercambiar en el centro del ring, aunque “Pepi” tuvo una actuación un poco más destacada. El combate se fue a las tarjetas, bajo el aplauso del público y con mucho respeto mutuo entre boxeadores y esquinas.

El momento de la decisión, que vio ganador a Staropoli por fallo dividido, dejó sorprendido al experimentado pugilista quilmeño, quien igualmente sonrió y felicitó a su contrincante.

Pasados algunos días, Martínez dio su versión en sus redes sociales. Después de felicitar a su oponente, afirmando que “trabajó bien y estuvo activo” y valorar cómo se dio la pelea, catalogándola como “un combate de puta madre”, “Maravilla” fue crítico con los jueces.

El excampeón del mundo contó que, entre los jueces, el periodista Leo Benatar lo vio ganador y el influencer y boxeador amateur Leandro Gómez “la vio bien” al dar empate, aunque no coincidió con la visión de la periodista deportiva Yesica Palmetta, que le dio los cuatro rounds ganados al platense de 32 años. Sobre esta última, Martínez se rió irónicamente y comentó: “un poquito absurdo”.

Además, afirmó “Maravilla”, con esas tarjetas, el resultado adecuado debería ser un empate. “No se cómo leerán o quién habrá dado el resultado y no creo que cambie mucho, pero las leyeron mal. No pasa nada, lo entiendo. Sé por donde vienen los tiros”, sentenció uno de los mejores boxeadores argentinos de la historia.

Para alivianar la tensión, Staropoli le comentó al excampeón, catalogándolo de “un caballero adentro y afuera del ring”, valorando que le cumplió un sueño y siendo sincero: “si te hubiese enfrentado cuando tenías 30 años no tenía nada que hacer”. (N/A)