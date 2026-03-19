Se viene la novena edición del programa ImpulsaRSE de la UIBB

La Unión Industrial de Bahía Blanca abrió la convocatoria a emprendedores para participar de la novena edición de ImpulsaRSE. Se trata del programa de formación, mentoría y financiamiento destinado a emprendimientos productivos y de servicios.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 30 de abril.

ImpulsaRSE cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Bahía Blanca, a través del Centro de Innovación y Tecnología Bahía HUB, y tiene como objetivo fomentar la cultura emprendedora, acompañando la consolidación y el crecimiento de proyectos con impacto

socioeconómico en la región.

El programa está orientado a potenciar emprendimientos mediante herramientas de capacitación, mentoría y vinculación con el entramado productivo local.

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Los participantes tendrán la posibilidad de participar en un concurso final por tres aportes no reembolsables de 7 millones de pesos cada uno.



¿Qué ofrece el programa?

Las personas seleccionadas accederán a:

Capacitación teórico-práctica a cargo de profesionales del Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur, orientada al desarrollo del Plan de Negocios. El trayecto incluye seis módulos, cada uno compuesto por una clase teórica virtual y una instancia práctica presencial, a desarrollarse entre el 27 de mayo y el 9 de septiembre de 2026.



Talleres de oratoria y comunicación efectiva, destinados a fortalecer las habilidades de presentación y defensa del proyecto ante el jurado.



Mentoría personalizada para la elaboración del Plan de Negocios.



Ciclo de charlas informativas y espacios de formación complementaria.



Intercambio de experiencias con empresarios y empresarias locales.

¿A quién está dirigido?

El programa está destinado a emprendedores y emprendedoras con residencia en los partidos del sudoeste bonaerense: Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Guaminí, Monte Hermoso, Patagones, Puan, Saavedra, Tornquist y Villarino.

Los proyectos deberán estar vinculados a Producción, Tecnología aplicable a la industria y Servicios orientados a la industria. La participación es gratuita y sin límite de edad.

Para más información escribir a [email protected] o por Whatsapp al 291 4184055.