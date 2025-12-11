En su cierre de año, la UIBB entregó las distinciones El Forjador y aportes del programa ImpulsaRSE

La Unión Industrial de Bahía Blanca tuvo su cierre de año durante una serie de emotivos actos a modo de balance del camino recorrido durante 2025.

Momento ideal para compartir los logros alcanzados y, sobre todo, renovar el compromiso con el desarrollo productivo sustentable de nuestra ciudad y la región.

Presentes en la sede de Brown 453 estuvieron los senadores provinciales Ayelén Durán y Sergio Vargas (presidente de la Comisión de Industria y Minería del Senado bonaerense), además de los diputados provinciales Oscar Liberman, Fernando Compagnoni y Natalia Dzyakowski.

Asistieron, por otra parte, el jefe de Gabinete municipal, Luis Calderaro; el titular del Innovación, Desarrollo Productivo y Urbanismo, Gustavo Lari; la titular del Concejo Deliberante local, Gisela Caputo; junto a los presidentes de los distintos bloques; el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos; de su similar de Coronel Rosales, Diego Piñeiro; y el titular de la Zona Franca Bahía Blanca-Coronel Rosales, Diego Scifo.

Presentes, también, estuvieron el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Gentile; el ministro de Planificación de Neuquén, Rubén Echeverri, y representantes de instituciones educativas, cámaras empresarias, organismos públicos, empresas asociadas y miembros de la comunidad industrial.

Un especial agradecimiento hubo para la firma Protegen “por su colaboración tanto en la Conferencia de Inteligencia Artificial, realizada en el auditorio de la UNS de Rondeau 29, como en este evento.

Gustavo Elías, presidente de la UIBB, hizo mención a las conferencias sobre Inteligencia Artificial que se desarrollaron hoy en el Centro Histórico Cultural de la UNS, bajo la organización de la entidad.

“Tenemos todas las condiciones para que Bahía Blanca sea la sede en la Argentina de esta herramienta llamada Inteligencia Artificial, por sus valimientos en el ámbito académico, su Zona Franca, las aptitudes de nuestro Puerto, las instituciones, las energías renovables. Todas certezas que avalan este propósito”.

Se refirió luego a los tiempos muy complejos vividos a raíz de la gran inundación del 7 de marzo último.

“Afectó a la industria, pero claramente azotó a nuestro entramado social, a la gente. Y quiero destacar que el sector industrial estuvo a la altura, dijo presente en este momento para ayudar a salir de semejante evento traumático para todos”.

A continuación Alejandro Gentile, titular de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Airees, convocó a los dirigentes de la UIBB Maximiliano Di Federico y a Alejandra Beligoy para acompañarlo a la hora de su alocución.

“Ellos, desde Bahía, nos acompañan fuertemente. Maxi con su empuje, Ale con su trabajo en pos de la revaloración de la mujer bonaerense. Es un orgullo trabajar con ellos dos. Estamos en momentos complejos. Amo a nuestra provincia. De allí que estamos en permanente creación de desafíos desde la Unión Industrial, ya sea en lo laboral como en lo impositivo. Y las nuevas tecnologías que nos colocan en un plano de cambios muy fuertes para interpretar cómo debemos gestionar esta realidad de aquí en más”.

El senador Sergio Vargas, por su parte, sostuvo que desde la comisión de Industria se viene trabajando en forma mancomunada para que el sector fluya de la mejor manera. Y en ese sentido recordó cómo se gestionó de manera conjunta para que la planta de GNL se radique en Bahía Banca, aún y más allá de su resultado adverso.

El Forjador, con tres protagonistas

Uno de los momentos más esperados del encuentro fue la entrega del reconocimiento El Forjador, estatuilla que simboliza el espíritu del trabajo, el esfuerzo sostenido y la visión transformadora que distinguen a quienes construyen la industria en nuestra ciudad y la región.

“Con su gesto firme y su postura de avance, El Forjador representa los valores que la UIBB promueve: la cultura del hacer, la innovación, la dedicación al empleo local y el compromiso con el crecimiento productivo”, se indicó en el acto.

Fue así que se convocó a los directores Carlos Sastre y Herlado López para entregar dicha distinción a Segundo Alonqueo, considerado “un verdadero forjador del trabajo, la perseverancia y el oficio”.

“Su camino comenzó alrededor de 1978 junto a su hermano Lito, cuando inició su carrera como pintor. De la mano de los hermanos Rodríguez —Jorge, Daniel y Enrique—, aprendió el oficio y consolidó valores que lo acompañarían toda su vida laboral: dedicación, responsabilidad y la búsqueda constante de la excelencia”, se hizo mención.

“En 1990, ambos ingresaron a trabajar en PBB y dieron un paso fundamental al crear su propia empresa: Alonqueo Hnos. Con el tiempo, la tradición familiar continuó con la incorporación de sus hijos, dando origen a AVG Servicios Industriales, una empresa que mantiene vivos los valores con los que todo comenzó.

“Por su trayectoria, esfuerzo sostenido y ejemplo de trabajo familiar y comunitario, hoy reconocemos a Segundo Alonqueo con El Forjador”.

Posteriormente, los directores Alejandra Beligoy y Gustavo Damiani entregaron similar reconocimiento a Néstor Etman, quien inició su camino empresarial desde muy joven, acompañando el proyecto de su padre, Don Elías Etman, quien en 1961 fundó El Repuesto Europeo.

En 1982, Néstor asumió la conducción de la empresa, incorporó nuevas marcas y convocó a su hermano Walter, actual vicepresidente.

Bajo su liderazgo, la firma evolucionó de un comercio minorista a una distribuidora nacional de autopartes con más de 100 marcas representadas, cuatro centros de distribución, tres sucursales y más de 300 colaboradores en todo el país.

“Su gestión se destacó por promover la excelencia, la transparencia y la innovación tecnológica. Casado con Mónica y padre de Denise y Bruno —tercera generación al frente de la empresa—, Etman celebra este año 65 años de historia familiar y crecimiento sostenido”, se relató.

Por último, el Director Ejecutivo Ricardo Rabbione (quien invitó a Federico Salvucci para llevar a cabo el próximo reconocimiento) entregó El Forjador a Hugo Salvucci, quien inició su trayectoria laboral en 1969 como aprendiz electromecánico en locomotoras.

En 1975, Hugo se incorporó a la empresa familiar de su padre, Erasmo, y en 1982 fundaron juntos su propia compañía.

“Con esfuerzo y visión, expandieron su actividad hacia la industria, alcanzando un equipo de 20 empleados en sus primeros años.

A lo largo de las décadas, Hugo diversificó su grupo empresarial hacia la agricultura, la pesca y la ganadería, consolidando una organización robusta que hoy emplea a 180 trabajadores. Con más de 600 viviendas y locales construidos, su contribución al desarrollo económico y social es innegable”, se manifestó.

A continuación, los jóvenes de la UIBB realizaron un reconocimiento muy especial: la entrega de la estatuilla Juan Rossi, en homenaje a un querido integrante del Departamento de Jóvenes, quien “dejó una huella imborrable por su alegría, compromiso y excelencia”.

Este premio distingue al colaborador que se destacó por su liderazgo, compañerismo, dedicación y compromiso.

Se invitó a Gimena y Savador Rossi a entregar el reconocimiento a Juan Ignacio Rodríguez, por “el trabajo, compromiso e inspiración que brinda a sus pares”.

La hora de ImpulsaRSE

Siguiendo con la agenda preparada para la ocasión, se hizo hincapié en el programa ImpulsaRSE, iniciativa de la UIBB que, con el apoyo del municipio, está destinada a fomentar la cultura emprendedora, ofrecer capacitación, mentoría y financiamiento a proyectos de impacto socioeconómico en el sudoeste bonaerense.

En ese contexto se convocó a los participantes de la 8va. edición:

Artigiana, de Gisela Soto: diseña y fabrica a mano accesorios y calzado en cuero vaqueta, combinando materiales y técnicas artesanales con gran cuidado en cada detalle.



Caitana, de Gimena Marino y Leandro Amigo: crean prendas atemporales confeccionadas a mano con textiles nobles como lino y algodón, priorizando la calidad, la simpleza y el respeto por el ambiente.



DyD Todo para un buen asador, de Damián Becerra: fabrica parrillas, fogoneros y accesorios vinculados al fuego y la cocina.



Entre telas y alfileres, de Daiana Montecinos: elabora guardapolvos para inicial, primaria y docentes, con confección totalmente artesanal.



House of Demons, de Ignacio, Daniela y Martina Domínguez Bilbao junto a Alejo Zoilo: emprendimiento dedicado a la confección y venta de indumentaria unisex.



Idear Impresiones 3D – “AeroPrint Energy”, de Mauro Gattari, Ricardo Pavón, Matías Daniel Koch y Maximiliano Menichelli. Desarrolla aerogeneradores modulares impresos en 3D con monitoreo inteligente, ofreciendo soluciones energéticas accesibles y sostenibles para la región.



Mamá Claudia, de Camila Lara Falzoni y Claudia Heine: emprendimiento familiar que produce mermeladas y jaleas artesanales con frutas agroecológicas de cosecha local.



Manos a la Obra C.T.L., representada por Alejandra Aguilar: cooperativa textil integrada por cinco emprendedores que confeccionan indumentaria de trabajo.



Mr. Greens, de Axel Leonhardt: produce microgreens frescos, una alternativa nutricional 100% natural y sustentable.



Puré Art, de Flavia Masson y Viviana Cabrera: elabora cubanitos y alfajores libres de gluten, aptos para personas celíacas.



Yunta Lámparas, de Alejandro Arrarás y Betiana Maldonado: diseñan y fabrican lámparas de estética retro en metal, vidrio y acrílico, combinando piezas industriales y artesanales de producción nacional.



Gustavo Elías, titular de la UIBB, y el senador provincial Sergio Vargas entregaron los cheques de 5 millones de pesos a cada uno de los emprendimientos ganadores de aportes no reembolsables, seleccionados por un jurado de destacadas instituciones públicas, académicas y empresariales.

Resultaron ganadores, en primer lugar, Puré Art, de Flavia Masson y Viviana Cabrera, mientras que en segundo término quedó Artigiana, de Gisela Soto.

A su turno el Jefe de Gabinete municipal, Luis Calderaro, y la subdirectora de Innovación, Guillermina Esmoris, entregaron el reconocimiento al emprendimiento elegido por su carácter innovador.

Resutó ganador Idear Impresiones 3D – “AeroPrint Energy”, de Mauro Gattari, Ricardo Pavón, Matías Daniel Koch y Maximiliano Menichelli.

Finalmente, Fabián Gurrado, secretario de la UIBB, ofreció un brindis a modo de cierre.

“Bahía Blanca viene de atravesar una situación de extrema vulnerabilidad y nosotros, los industriales, hemos dado muestras de dejar sentado cuál es nuestro rol dentro de la sociedad mediante el apoyo que seguimos ofreciéndole a toda la comunidad, sin ninguna distinción. La prueba más contundente es el acuerdo que acabamos de rubricar entre las empresas con el municipio, al lado de la gente”.