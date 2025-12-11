Argentina aplastó a Ecuador en el Sudamericano U17 y sumó la segunda victoria en fila
El equipo orientado por Mauro Polla mostró su solidez en Paraguay.
Argentina aplastó a Ecuador, 126 a 43, en su segunda presentación el el Sudamericano U17 que se disputa en Asunción, Paraguay.
De esta manera, el equipo que orienta el bahiense Mauro Polla se metió en semifinales, cuando resta un partido, ante Colombia, mañana, a las 15.
El goleador fue Elías Torrens, con 19 puntos (8-9 en dobles y 3-3 en libres), Joaquín Caumo sumó 18 (con 4-4 en triples y 3-3 en dobles) y Joaquín Celiz, 16.
La albiceleste completó 18-38 en triples.
En el otro partido, Uruguay venció a Colombia, 83 a 61.