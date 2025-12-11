Di María y el mensaje para Holan: "Gracias por todo lo que hiciste por Central"

Ángel Di María le dedicó un posteo a Ariel Holan, tras confirmars la salida del entrenador de Rosario Central.

"Muchas gracias por todo Ariel", comenzó el mensaje Fideo, con una historia en su cuenta de Instagram.

"Por tus eseñanzas -continuó-, por tu humildad, por tu profesionalidad y por todo lo que hiciste por Rosario Central. Lo mejor en todo lo que venga para ustedes", agregó el capitán del Canalla.