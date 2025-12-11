Bahía Blanca | Jueves, 11 de diciembre

23.1°

Bahía Blanca | Jueves, 11 de diciembre

23.1°

Bahía Blanca | Jueves, 11 de diciembre

23.1°
Fútbol.

Di María y el mensaje para Holan: "Gracias por todo lo que hiciste por Central"

Fideo le dedicó un posteo al DT, tras anunciarse su salida del club.

Ángel Di María le dedicó un posteo a Ariel Holan, tras confirmars la salida del entrenador de Rosario Central.

"Muchas gracias por todo Ariel", comenzó el mensaje Fideo, con una historia en su cuenta de Instagram.

Noticias Relacionadas

"Por tus eseñanzas -continuó-, por tu humildad, por tu profesionalidad y por todo lo que hiciste por Rosario Central. Lo mejor en todo lo que venga para ustedes", agregó el capitán del Canalla.

 

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE