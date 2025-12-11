Gattari y la lucha de Liniers: "Hay que hacerse responsables y tratar de zafar como sea"

Liniers se acercó un paso en su lucha por permanecer en la primera división del básquetbol local, tras vencer a Sportivo Bahiense en el juego inicial de la Promoción.

No obstante, el base albiengro Santiago Gattari sabe que esto recién empeza y el ejemplo lo tienen aún presente.

"Todavía faltan dos finales más, lo mismo nos pasó con Estrella: empezamos ganando y nos dieron vuelta la serie. El viernes tenemos otra final y tenemos que hacernos fuerte en cancha de ellos, para llevarnos un punto de ahí", reconoció el pibe en diálogo con El Diario Deportivo.

"Es el primer año que me toca jugar abajo desde que estoy en Primera, son cosas que pasan y hay que enfrentarlas. No pudimos cerrarlo en el quinto partido con Estrella, ahora tenemos una oportunidad más con Sportivo y hay que ganarlo como sea", agregó Santi en el programa que se emite de lunes a viers -de 14 a 15- por La Nueva Play.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Chivo venció al tricolor en sumplementerio (62-62) por 78 a 72 y dio el primer paso en la serie al mejor de cinco, que continuará mañana viernes en el Eladio Santos.

"Es durísimo, todos los partidos son trabados, no nos podemos despegar nunca. La serie con Estrella fue igual, todo se define por detalles, con pocos puntos. Nosotros confiamos en lo que hacemos y vamos a tratar de cumplir con lo que nos pide Mauri (Vago) y tratar de cerrarlo un poco más tranquilos", se ilusionó Gattari.

"A mí me cuesta muchísimo, no me gusta nada la instancia que estamos jugando. Son cosas que tocan, no siempre se puede jugar arriba, la pelota a veces no entra, hubo muchos partidos que los perdimos por detalles, y terminás quedando abajo y tenes que jugar estas instancia. Hay que hacerse responsables y tratar de zafar como sea", agregó.

"Nos estamos jugando la permanencia en Primera y lo tomamos con mucha responsabilidad", remarcó.

Además, Santiago analizó al rival, que viene de Segunda e intentará dar el salto a la elite del básquetbol local.

"Respetamos a Sportivo porque son muchos jugadores que tienen mucho recorrido en el basquet loca, Gonza (Martínez), Barbero... Rodrigo Blanco juega bien, los internos son duros. Los respetamos, la verdad, nada que porque vengan de Segunda los vamos a subestimar", dijo el base del Chivo.

Por otra parte, habló de su futuro, aunque aún con los pies en el presente.

"Por ahora solo pienso en terminar bien el año, tratar de cerrarlo de la mejor manera. No tengo nada hablado todavía, sí hablé unas cosas con Nacho Dignani, pero nada completo. Quiero terminar bien el año y después ver qué sigue", contó.

Mirá la nota completa: