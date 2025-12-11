Bahía Blanca | Jueves, 11 de diciembre

20.0°

Bahía Blanca | Jueves, 11 de diciembre

20.0°

Bahía Blanca | Jueves, 11 de diciembre

20.0°
La ciudad.

Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este jueves todas las cotizaciones

Conocé los valores de la divisa estadounidense en nuestra ciudad y en la city porteña.

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.466,60 para la venta y de $1.412,01 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,10% en relación al cierre del miércoles.

En tanto, el dólar blue bajó hasta en $1.465,00 (0,00%) para la venta en nuestra ciudad, y se ofreció a $1.450,00 (0,00%) en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.898,00 (0,00%); el MEP cotiza a $1.470,00 (0,00%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.500,00 (-0,10%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 641 puntos básicos (+2,70%).

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE