Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este jueves todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.466,60 para la venta y de $1.412,01 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,10% en relación al cierre del miércoles.

En tanto, el dólar blue bajó hasta en $1.465,00 (0,00%) para la venta en nuestra ciudad, y se ofreció a $1.450,00 (0,00%) en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.898,00 (0,00%); el MEP cotiza a $1.470,00 (0,00%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.500,00 (-0,10%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 641 puntos básicos (+2,70%).