Musumeci y el triunfo de Independiente ante 9 de Julio: "Sabíamos que les iba a costar cambiar el chip"

Independiente venció a 9 de Julio y se adelantó 1-0 en el primer partido de la Promoción, sorprendiendo porque venía de Segunda y su rival, de jugar en Primera.

"Somos conscientes que estamos a dos partidos, pero puede ser larguísimo, como no. Somos muy parejos los dos equipos ", dijo el entrenador Javier Musumeci, hablando en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

"9 de Julio tiene muy buen equipo, es de Primera, pero los equipos de Segunda este año tuvimos muy buena competencia, fue tremenda. Los ocho primeros equipos y alguno más eran muy buenos. Obviamente hay diferencia en talla, y económicamente ni hablar, pero este año creo que no existió gran diferencia entre los de Primera y Segunda", comparó.

Musumeci dijo que le apuntaban al primer partido.

"Sabíamos que podíamos dar el golpe, porque ellos venían de una serie larga, estresante y solamente el último partido 9 de Julio sacó diferencia (ante San Lorenzo). Era muy importante el primer partido, sabíamos que les iba a costar cambiar el chip", contó.

Al margen de la victoria inicial, el próximo juego puede ser bisagra para confirmar el valor del triunfo viola, o bien marcar la recuperación de 9.

"Cada partido tenés que laburar en la cabeza del jugador. Y ahora tenemos que reafirmar lo que logramos en una cancha muy difícil. Ahora vamos a la nuestra; sería bueno defender la localía y que la presión sea grande para 9 de Julio", se iusionó.

Los números fríos indican que el viola está a dos victorias del ascenso.

"Independiente está creciendo muchísimo en el aspecto que queríamos, como cantidad de chicos, infraestructura, tenemos todas las categorías y este año presentamos tres B. Eso, diez años atrás era impensado. En todo eso está muy bien el club, después, no sé si está preparado o no para jugar en Primera. Lo económico no lo manejo yo", se atajó Musu.

Mirá el video completo: