Varrone sigue trabajando para su debut en Fórmula 2

El piloto argentino Nicolás Varrone sumó otra jornada positiva en las pruebas de postemporada de la Fórmula 2 en Abu Dabi y acumuló más de un centenar de vueltas mientras avanza en su preparación para el debut previsto en 2026 con Van Amersfoort Racing.

Varrone cerró su segundo día arriba del Dallara en Yas Marina con trabajos centrados en la adaptación y en la gestión de neumáticos, sin buscar tiempos de referencia.

En la sesión matutina completó 53 giros y finalizó decimoséptimo a poco más de un segundo de Oliver Goethe, autor del 1m37s049 con el auto del MP Motorsport.

Por la tarde realizó un simulacro de carrera de 55 vueltas, con prácticas de largada y tandas extensas destinadas a recuperar ritmo en monoplazas después de su paso por categorías de resistencia y terminó 19° con 1m42s407, registro lógico para una tanda enfocada en consistencia sobre goma media.

El viernes tendrá su última jornada del año con dos sesiones pautadas entre las 2 y las 6, y de 7 a 10, hora argentina. El objetivo será cerrar el bloque de entrenamientos con la mayor adaptación posible de cara al inicio de la temporada, fijado para el 8 de marzo en Melbourne junto a la Fórmula 1.

Cómo le fue en su primera sesión de pruebas

El miércoles, en su primer día de actividad, Varrone había completado 77 vueltas sin contratiempos, a pesar de que terminó 20° en la mañana con 1m40s570, pero mejoró a 1m38s981 por la tarde para ubicarse 14°, a 1s778 de Goethe.

Con el auto número 24 quedó a apenas una décima y media de su compañero Rafael Villagómez, con dos temporadas completas en la categoría y mayor rodaje dentro de la estructura neerlandesa._

El argentino, que en los últimos años compitió en el Mundial de Endurance y otras series de autos con techo, transita una etapa clave para recuperar sensaciones en autos de fórmula. Las pruebas de Abu Dhabi, sumadas a la pretemporada y a una preparación física específica, apuntan a llegar en condiciones competitivas al estreno en la Fórmula 2 2026. (NA)