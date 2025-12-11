Colonias de verano: una nueva exigencia municipal para la habilitación de piletas

Luego de lo ocurrido con el temporal de 2023, sumado a la tragedia sucedida en la pileta de un sindicato el año pasado, llevaron a la revisión por parte del Municipio de la reglamentación para las habilitaciones de las mismas. Fernando Lupo, secretario de Juventud de la Asociación de Empleados de Comercio, mencionó la nueva normativa y señaló cómo marcha la habilitación para la flamante temporada de verano.

"Este año tuvimos una demora con la habilitación de la pileta, lo mismo le sucedió a todos los otros sindicatos y clubes. El motivo que nos manifiesta el Municipio es lo sucedido en el Sindicato de Químicos y Petroquímicos el año pasado y también lo que aconteció en la primera tormenta que sufrimos los bahienses con la tragedia del Club Bahiense del Norte. Esto llevó a la revisión de las habilitaciones y normativa vigente en la ciudad y la provincia", aseguró Lupo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En la reunión estuvieron presentes funcionarios municipales, concejales y personal de seguridad, junto a los sindicatos, clubes y piletas con escuelas donde se llegó a un acuerdo para tener en claro los requisitos necesarios para la apertura de los lugares.

"La intención del Municipio, en parte, es proteger al empleado del área de habilitaciones y a nosotros, los titulares de las entidades, que somos los que tenemos la responsabilidad de gestionar. La normativa vigente es un decreto de Provincia que establecía algunos requisitos que en Bahía no eran necesarios y que por uso y costumbre no se solicitaban, como por ejemplo la presencia de un médico en la pileta, un hecho que es prácticamente imposible de cumplir, no solo por lo oneroso de contratar con un médico, sino también por la falta de disponibilidad de profesionales para cubrir guardia", explicó el dirigente.

"La solución a esta situación fue un decreto que firmó en el intendente, donde se establece que el punto 28 de este decreto provincial, que establecía la obligatoriedad de tener un médico, sea reemplazado por un profesional de la salud, como los enfermeros, y un seguro de cobertura médica, además de un seguro de traslado de emergencia, que eran los requisitos que ya veníamos cumpliendo año tras año", añadió.

El punto del personal médico en el lugar fue el más importante a la hora de gestionar las habilitaciones para el 2026, lo mismo que la revisión punto por punto de las habilitaciones y la modificación introducida por el decreto del intendente.

"Ayer estuvimos en contacto con personal de la Municipalidad hasta altas horas de la noche —continuó—. Muchos de los requisitos que hay que cumplir conllevan una inspección por parte de Defensa Civil o de personal de Habilitaciones del Municipio quienes quedaban expuestos, lo mismo que los organizadores de los lugares, porque había que actualizar los requisitos necesarios".

El personal médico y el seguro las modificaciones (Foto Archivo LNP)

Ante esta nueva reglamentación, existe la posibilidad de demoras a la hora de comenzar con las distintas colonias a lo largo y a lo ancho de la ciudad. O la alternativa de comenzar, pero si la utilización de los espejos de agua. Desde Empleados de Comercio creen que podrán llegar a tiempo.

"Nosotros estuvimos hablando con los profesionales para poder hacer los informes a tiempo, poder presentar el plan de evacuación y en líneas generales creo que todos los clubes y sindicatos van a poder cubrir los requerimiento y por lo menos de la reunión esta que participamos ayer, se entendió que era la intención también de la gestión municipal no trabar esta temporada de verano por cuestiones técnicas", afirmó el secretario.

Más allá del decreto del intendente, se va a legislar en este sentido para actualizar las ordenanzas y ponerlas en concordancia con la ley provincial y evitar cualquier tipo de vacío y de norma de seguridad que pueda acarrear inconvenientes a futuro, tanto a los usuarios como a los organizadores:

"Se va a trabajar en una ordenanza desde el Consejo Deliberante, así lo propusieron Florencia Molini y Gustavo Lari, quienes estaban presentes, para ya dejar establecidos cuáles son los requisitos de habilitación de las piletas de las entidades sin fines de lucro, como somos nosotros los sindicatos y los clubes también", finalizó Lupo.