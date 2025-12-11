Se fue un DT de la casa y viene otro: “Siempre es un honor volver a Sansinena”

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Podés ir a cualquier lado, pero no hay una sensación más movilizante que el llamado de tu club, de la casa donde te criaste; ahí te das cuenta que el sentimiento está por encima de cualquier otra cuestión”.

Después de haber sido oficializado hace unos días, Leandro Carlos Donayevich esperó la orden de la dirigencia y confirmó públicamente que es el DT de Sansinena para el torneo Promocional liguista 2026.

Formado en el club, este es su cuarto ciclo enrolado técnicamente con el plantel de Primera división del “tripero”. Reemplaza en el cargo principal a otro ex futbolista y referente del albirrojo de Cerri: Patricio Mángano.

Su primera etapa fue entre 2013 y 2015 (primero entrenador del equipo en la B de la Liga, en 2014 ayudante de campo de Marco González en el plantel bicampeón local y en 2015, cumpliendo la misma función, ascenso al Federal B).

Su segundo paso tiene como registro el ascenso al Federal A en 2016, formando dupla técnica con Emiliano Ortiz.

La tercera parte va de 2019 a 2021: AC de campo del orientador Marco González en el Federal A y Copa Argentina.

“En Sansinena, la institución de mi pueblo, las viví todas; acá me formé, me educaron y me hice de amigos. Si tengo un nombre ganado en el fútbol es por el club y por los valores que me inculcaron Chiqui y Raquel, mis padres”, resaltó “Dona”, quien ya está pensando en posibles regresos y futuros refuerzos para el armado de “la local”.

“El hecho de que me llamen de mi club se lo debo a mis colaboradores del equipo técnico y a los jugadores de Dublin (lo dirigió en este 2025), que por intermedio de ellos se vio reflejado nuestro trabajo. La idea es la de siempre: continuar una línea de entrenamiento y de juego, siempre adaptándonos al lugar y a la materia prima que nos pueda ofrecer la entidad”, contó quien estará acompañado por Leandro Ripari (AC), Sebastián Cutini (Asistente), Lorena Seibel (Profe) e Imanol Pérez Bravo (videoanálisis).