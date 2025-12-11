Infraccionan a una empresa del polo por ruidos molestos

El Comité Técnico Ejecutivo labró un acta de infracción este jueves a la empresa Pampa Energía SA, en la Central Piedra Buena, por emisión de ruido molesto.

Según se explicó desde la comuna bahiense, el evento fue a las 14.28, momento en que se produjo un evento por el cual se superaron los límites permitidos en la legislación.

En este marco, la empresa informó que se produjo la parada intempestiva de la Unidad N° 29, a raíz de un "desenganche" en la línea de 500 Kv Choele Choel - Bahía Blanca.

Esto terminó ocasionando un venteo de vapor de alta presión a través de las válvulas de seguridad.

El acta de infracción, junto a un informe de lo sucedido, será enviado al ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.