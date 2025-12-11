Piden reconocimiento al chofer que intentó salvar a las hermanas Hecker

Marina Haag, madre de Pilar y Delfina Hecker, las hermanas que fallecieron tras el temporal fatal en nuestra ciudad, se expresó para pedir que Rubén Zalazar, el chofer que rescató a las niñas y murió, sea reconocido en la ciudad.

A través de sus redes sociales, Haag expresó su enojo ante la falta de reconocimiento por parte de la Municipalidad para Zalazar, quien falleció en el intento por rescatar a las dos pequeñas durante la inundación.

“Ruben Zalazar debe ser reconocido en Bahía Blanca... ya se sabe que fueron 18 las víctimas fatales de la inundación... lo más trágico fue lo de él, sin conocernos quiso ayudarnos”, expuso.

La madre de las niñas comentó que el chofer se quedó en la camioneta, perteneciente a una empresa de envíos, junto con Pilar, mientras que ella con Delfina, pero una correntada las separó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Estoy cansada pero no voy a parar hasta que se haga el reconocimiento de Rubén como un héroe en Bahía Blanca... dos hijos se quedaron sin su padre y dos padres sin sus hijas hace 9 meses”, manifestó.

En este marco, sostuvo que hace meses pide que Zalazar sea “reconocido como héroe”, pero que por el momento no obtuvo respuestas.

El cuerpo del chofer fue hallado el pasado 9 de marzo tras varios rastrillajes y, según confirmaron las autoridades, “apareció a 150 metros de donde la mamá de las nenas logró ser rescatada del agua”.

Pilar fue encontrada a comienzos de abril a 40 kilómetros de donde fue vista por última vez y la fiscal del caso, Marina Lara, reveló que "la causa del fallecimiento no fue ningún golpe y que la conclusión fue ahogamiento por la inundación".

Acerca de Delfina, el pasado 26 de abril las autoridades confirmaron que se produjo el hallazgo de su cuerpo en la zona de la base naval Puerto Belgrano, luego de un rastrillaje.

Aun así, para constatar si era la pequeña de 1 año, debieron realizar pericias genéticas, las cuales confirmaron que se trataba de la bebé. (N/A)