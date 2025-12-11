Desde ADUNS indican que está en peligro el inicio del ciclo lectivo 2026

ADUNS envió un comunicado en el que informa que la situación es crítica al no haber paritarias desde octubre de 2024 y al no efectivizar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en el Congreso. En consecuencia, se pone en duda el comienzo del ciclo 2026 si estas medidas no se modifican.

"El Gobierno Nacional, una vez más, nos sorprende con su alta cuota de cinismo y provocación. Sin ningún tipo de diálogo paritario desde octubre 2024, decide unilateralmente no otorgar aumento salarial para el mes de diciembre 2025, a todos los docentes y no docentes de la Universidades Nacionales", indica el comunicado.

Además, informan que la Ley de Financiamiento Universitario efectivizada en el poder legislativo, fue congelada por el Ejecutivo, lo que impide el aumento del 45% " sobre el mes de noviembre, el Gobierno Nacional se sigue ensañando contra la Universidad Pública, sus docentes, sus no docentes y estudiantes", afirmaron.

En otro orden de cosas el sindicato docente asegura que "La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+I) oficializó la baja definitiva de las convocatorias de financiamiento de proyectos que se habían lanzado en 2022 y 2023 y que, obviamente, permanecían paralizadas. Un verdadero “cientificidio”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por último, desde ADUNS refieren que: "reclamamos a las autoridades de nuestra Universidad Nacional del Sur, a sus órganos de gobierno y a cada unidad académica Departamental que se manifiesten contra estos nuevos atropellos del Gobierno Nacional contra la Universidad pública".

El cierre del comunicado enfatiza en la posibilidad de que el ciclo 2026 no comience si no se modifica este contexto: "ASÍ, EL CICLO LECTIVO 2026 NO COMIENZA", cerraron.